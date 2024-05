Presentació del llibre 'Identitat i autogovern' i taula rodona sobre la Transició a les Balears

Aquest proper dijous, 9 de maig, a les 19.00 hores, es farà a la llibreria Quars Llibres, situada als Geranis de Palma, la presentació del llibre 'Identitat i autogovern. Les Illes Balears a la Transició democràtica' de Miquel Vidal Bosch, que va merèixer el premi Mallorca d'assaig.

La presentació també inclourà una taula rodona sobre la Transició a les Balears, amb l'autor del llibre, l'historiador Sebastià Serra i el president de les fundacions Darder- Mascaró, Miquel Rosselló.

'Identitat i autogovern. Les Illes Balears a la Transició democràtica'

Els editors del llibre diuen: «El llibre vol ser una síntesi d’un període històric, la coneguda com a Transició democràtica, de gran complexitat i rellevància. Un període ple d’arestes, de dinamisme, de canvis, d’il·lusions i decepcions que transformà en tots els sentits les Illes Balears. Un context amb una gran densitat d’esdeveniments i idees que es recorda per la consecució de drets i llibertats, pel naixement de les institucions actuals, per les vagues i reformes... Però també és el moment dels dos grans conceptes que vertebren el present llibre: la identitat i l’autogovern. En aquesta proposta, hi podreu trobar una anàlisi de la trajectòria política des del començament dels setanta fins al naixement de l’autonomia balear, per la qual passava la confecció del primer autogovern de les Illes Balears en qüestió de segles, la recuperació de la llengua catalana, la politització de la lluita cultural iniciada el decenni anterior, el paper de la qüestió nacional i la complexa relació entre l’Estat i les forces polítiques i culturals de naturalesa illenca».

Miquel Vidal Bosch (Palma, 1998). Graduat en Història per la Universitat de les Illes Balears, Màster de Formació del Professorat (UIB) i Màster d’Història Contemporània i Món Actual per la Universitat de Barcelona. Actualment és doctorand a la UIB amb una investigació sobre la trajectòria identitària, lingüística i autonòmica de les Illes Balears des dels inicis de la seva autonomia. Col·labora a l’Espai d’Història de les Fundacions Darder-Mascaró en la formació del projecte en línia Arrels Democràtiques, en l’organització d’actes i jornades, i en la confecció de treballs de recerca amb fonts escrites i orals entorn de la història contemporània. Ha publicat articles a les revistes Mayurqa, Cercles i L’Altra Mirada, i dos llibres amb l’editorial Lleonard Muntaner, Editor: El turisme i el procés urbanitzador a Can Picafort (1961-1973) (2022) i Mallorquinismes: una his-tòria oral. Identitat, cultura, societat i política (2022, de forma conjunta amb José María Gago).