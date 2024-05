Sa Pobla celebra la quarta edició d’Albopàs, Festival de Teatre Alexandre Ballester

Del 9 al 12 de maig, sa Pobla celebrarà la quarta edició d’Albopàs, Festival de Teatre Alexandre Ballester, organitzat per la companyia Ovnipresents i l’Ajuntament de sa Pobla.

Aquest 2024, la nova edició d'Albopàs commemorarà l’autor de Santanyí Blai Bonet a través d’activitats de tots els gustos com teatre, cinema, literatura, música i poesia. L’estil desacomplexat de Bonet i la seva hibridació de llenguatges seran el referent de la nova edició d’Albopàs. «Així com férem l’any passat, pretenem expandir els estils del festival per demostrar el potencial que tenen els nostres autors i autores en les arts en viu. Per això, volem endinsar-nos en la filosofia blaibonetiana, que creia que tot era poesia i que no existien els gèneres», afirma Bet Palou, d’Ovnipresents, directora artística del festival. En aquest sentit, l’esperit d’enguany anirà lligat a la barreja de gèneres literaris, artístics i musicals amb un to festiu i de reivindicació de les nostres lletres en la seva totalitat.

La programació d’espectacles d’aquesta nova edició dona prioritat als nous creadors que revisiten autors tant contemporanis com més antics i, per altra banda, a les propostes amb un fort vessant poètic. La inauguració del festival tendrà lloc el dijous 9 de maig i comptarà amb la presència de la musicòloga i activista cultural Júlia Mérida. Del 10 al 12 de maig, hi podrem veure Guaret del Col·lectiu Banana-Ros, que posa en escena la poesia de Damià Huguet; Siau benfotuts!, el pòdcast en directe de la periodista Clàudia Darder amb Glòria Julià, Joan Tomàs Martínez i Pau Vadell de convidats; Blai, Agustí i el Mar, una projecció i cineforum d’El Mar de Blai Bonet, dirigida per Agustí Villaronga, a qui es pretén fer un sentit homenatge; el grup Fades en concert; la Fira del Llibre Teatral; i la cloenda poètica amb un slam de poesia i música en viu.

'De quan vaig ser a ca vostra' és el títol de les rutes teatralitzades d’enguany, que tractaran sobre la vida i obra de Blai Bonet, on pujaran a l’escena el personatges més icònics de la seva obra. Després d’un procés de càsting, els actors que encarnaran els diferents personatges seran Guillem Galmés, Rebeca del Fresno i Marc Domingo dirigits per Ana Gago.

Pensant en el caràcter familiar i intergeneracional del festival, durant els tres dies es facilitarà un espai de ludoteca infantil. També s’han programat representacions de les rutes teatralitzades reservades per als alumnes del Col·legi Sant Francesc d’Assís, l’IES Can Peu Blanc i la Llar de Memòria. Seguint amb l’estela de l’any passat, es convocarà el Concurs de Joves Cronistes d’Albopàs, una activitat conjunta amb el Col·legi Sant Francesc i l’IES Can Peu Blanc per crear una vinculació amb el jovent. A partir de descomptes i entrades reduïdes de preu, els joves de 3r i 4t d’ESO i de 1r de Batxillerat estaran convidats a fer una crònica periodística del festival.

Aquesta quarta edició compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santanyí, la Fundació Mallorca Literària, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Begudes Puig, La Vermutera i Caixa Colonya, així com moltes altres empreses i entitats locals del poble de sa Pobla.

La regidora de Cultura, Catalina Serra Vidal, ha manifestat que el Festival Albopàs «celebra la quarta edició, fet que demostra que es consolida dins el calendari. Un cap de setmana complet dedicat al teatre, però que cerca anar més enllà, amb la mescla de gèneres. La programació proposa una mirada àmplia sobre la creació i convida els espectadors a ser-ne partícips». Per la seva part, el batle de sa Pobla, Biel Ferragut, ha declarat que «passats quatre anys de la primera edició, el festival ha crescut i s’ha consolidat. Hem aconseguit ser un festival de referència per a tots els públics i obert a tots els gèneres dedicat als nostres autors i autores. Esperam que sa Pobla es torni a convertir en l’epicentre de la cultura el cap de setmana que ve».

Podeu consultar tota la programació aquí.