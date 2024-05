4a edició de l’antologia ‘Putes i consentits’ d’Antonina Canyelles

Acaba de sortir al mercat la 4a edició (abril 2024) de Putes i consentits, l’antologia poètica d’Antonina Canyelles, de la mà de Lapislàtzuli Editorial. Recordem que precedeixen a aquesta edició, la primera de juny de 2011, la segona de maig de 2014 i la tercera il·lustrada de febrer de 2020. El recull compta amb el pròleg Antonina Canyelles o l’art del fibló de l’escriptor i dramaturg, Albert Mestres i de la reflexió Un tret de Jon López de Viñaspre, escriptor i editor. Tant un text com l’altre ajuden a conèixer el recorregut com a escriptora d’Antonina Canyelles, la lucidesa, la intel·ligència dels seus poemes, la traça per explicar una idea o un fet, que no deixa indiferent el lector. La seva poesia és un autèntic cop de puny a la taula que no dubta a dir les coses pel seu nom o a cantar les veritats i evita ser «políticament correcta».

Antonina Canyelles és una de les millors poetes vives en llengua catalana, que és reconeguda com a tal als festivals poètics, és protagonista de diferents estudis literaris i fotògrafs de prestigi han il·lustrat els seus poemes. Alguns poemes seus han estat traduïts a l’amazic, al francès, a l’anglès, al castellà i a l’alemany.

Vaig néixer rossa,

condreta

i per emprenyar la voga.

Vaig créixer.

M’enviaren a l’escola

i a la merda.

D’ambdues coses

no vaig sortir-ne il·lesa.

De Quadern de conseqüències d’Antonina Canyelles (1979), inclòs a l’antologia.