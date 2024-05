S'estrena SuperCampus, la primera plataforma de continguts educatius en català vinculats al currículum educatiu

La nova plataforma educativa SuperCampus és una eina d’aprenentatge per a totes les etapes educatives, avalada i supervisada per mestres, per a oferir continguts educatius de qualitat i en català a docents, famílies i alumnes. L’objectiu és que els nins puguin complementar la seva formació amb material audiovisual d’accés universal per a tothom, dins l’univers de continguts infantils del SX3, impulsant la llengua catalana i l’aranesa, i amb subtítols per a atendre la diversitat funcional dels alumnes que ho necessitin.

La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha destacat la vocació de servei públic de la nova plataforma, que es vol convertir en un referent per a tota la comunitat educativa: «Estem molt satisfets de la feina colze a colze entre el món docent i l’audiovisual per posar en marxa aquest SuperCampus. Una plataforma essencial en un univers digital que necessita continguts de qualitat i de confiança, en català, per als mestres, les famílies, i sobretot els nins. Una eina d’aprenentatge per a totes les etapes educatives per continuar aprenent des de d’escola i des de casa».

Partint de l’aposta conjunta de 3Cat i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que al gener es varen comprometre a estrenar la primera fase de SuperCampus al maig, la posada en marxa de la nova plataforma permet que a partir d’avui els usuaris es comencin a familiaritzar amb un entorn digital que neix per créixer amb més propostes de cara al curs que ve. Uns continguts que uneixen el segell d’excel·lència audiovisual del SX3 i l’aval de qualitat pedagògica per part d’un equip de docents, que els han validat i classificat per etapes educatives i temàtiques curriculars.

En aquesta primera fase, es presenten prop d’un centenar de vídeos nous, de format curt, dinàmic i atractiu, amb els continguts de «Les mates del dia a dia», «Grans artistes universals», «Moments clau de la història de Catalunya» i «Entendre el canvi climàtic», a més d’un apartat dedicat a l’educació mediàtica. A partir d’avui, també es podran consultar tres pòdcasts educatius nous: «Em dic Goa», «365 perquès?» i la tercera temporada de «Van fer història». A més, hi haurà continguts educatius que ja són patrimoni del SX3, que té una llarga trajectòria de propostes de referència a casa i a les escoles com l’«InfoK».

Durant els pròxims mesos, la plataforma anirà creixent amb nous continguts de temes que abracen la llengua (gramàtica, morfosintaxi i trucs d’ortografia), les matemàtiques (operativa bàsica), la geografia, la biologia, la química i la música (conceptes bàsics de teoria musical i grans compositors), a partir de les propostes escollides de la convocatòria pública de projectes educatius del SX3. I també anirà incorporant continguts en aranès.

SuperCampus neix dins el SX3, com un espai d’aprenentatge amb la voluntat de cobrir totes les finestres. A més de l’entorn SX3.cat, també serà un nou vertical de temàtica educativa de la plataforma 3Cat. I tots aquests continguts es podran consultar a les xarxes socials del SX3, especialment a YouTube i en plataformes d’àudio com Spotify.