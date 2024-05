Dimarts de presentacions a la llibreria Quart Creixent

Aquest dijous, 30 d'abril, a les 19.00 hores, la llibreria Quart Creixent (carrer d'en Rubí, 5), a Palma, acollirà dues presentacions de llibres.

'La veritat literària de Teresa Pàmies', escrit per Montserrat Bacardí, editat per Eumo Edicions, que va ser guardonat amb el III Premi d'Assaig Ricard Torrents Bertrana. I la novel·la 'Una noia i un soldat', escrit per Teresa Pàmies, editat i introduït per Montserrat Bacardí, i publicat per Adesiara editorial.

A l'acte de presentacions hi participaran: Montserrat Bacardí, autora, membre de la Secció Històrico-arqueològica (SHA) de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Mercè Picornell, professora de la Universitat de les Illes Balears (UIB); i Damià Pons, membre de la SHA i delegat a Palma del IES.

Teresa Pàmies i Bertran, nascuda l'any 1919 a Balaguer, i que va morir l'any 2012. Filla del dirigent marxista balaguerí Tomàs Pàmies. Va ser una escriptora, periodista i activista catalana. Exiliada durant més de tres dècades, va escriure la seva primera obra, Testament a Praga, l'any que en feia 50. Fins als 92 anys, quan va morir, va mantenir intacte el compromís amb el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i va escriure una cinquantena d’obres.