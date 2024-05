La Simfònica interpretarà aquest dijous el Concert per a piano de Schumann i la Simfonia número 15 de Xostakóvitx

L'Orquestra Simfònica de les Balears (OSIB) interpretarà aquest dijous a l'Auditòrium de Palma, a les 20.00 hores, el Concert per a piano de Schumann i la Simfonia número 15 de Xostakóvitx.

L'OSIB ha comunicat que l'artista convidada per a aquest setè concert de temporada serà la jove pianista Alexandra Dovgan (Rússia, 2007), qui ja ha tocat en sales tan prestigioses com la Berlin Philharmonie, Théâtre des Champs-Elysées de París o el Concertgebouw d'Amsterdam.

Seguidament, l'OSIB abordarà l'obra de Xostakóvitx, que va ser composada entre finals de 1970 i principis del 71.

Cal destacar que la cita comptarà amb la presència de 16 estudiants de l'Acadèmia Simfònica, un projecte que va néixer l'any 2016 amb la finalitat d'acostar aquest gènere musical als més joves.