Les recomanacions literàries de la tercera edició del #CorrellibresDB

dBalears ha posat en marxa l'etiqueta #CorrellibresDB a Twitter (X) per tercer any consecutiu. Es tracta d'una proposta per a impulsar la recomanació de lectures en aquesta xarxa social en el marc de la Diada de Sant Jordi que se celebra arreu dels Països Catalans el 23 d'abril.

Per a participar-hi, calia publicar un tweet amb un llibre recomanat. Entre tots els participants hem sortejat dos lots de llibres valorats en 150 euros cadascun de Lleonard Muntaner Editor i Edicions Documenta Balear. Els guanyadors d'aquesta edició han estat Margalida Galmés (@margalidgalmes) i Miquel Amengual (@MAmengual1). Podeu passar a recollir els llibres per Can Alcover.

Aquí vos compartim algunes de les recomanacions:

En ocasió del #CorreLlibresDB recoman la lectura d’aquesta distopia de ressons tan familiars i propers que la fan ben creïble. Feliç Sant Jordi!! 🌹 @vrodrigo1970 @CristinaContiOl pic.twitter.com/reIs8OXOTN — Josep Castells (@pepcastells) April 23, 2024

Aquest Sant Jordi us recomanam llegir l'antologia poètica "Lingua mater", amb edició a càrrec de Gales Edicions i coordinada per Pura Peris. Hi participen, entre d'altres, les poetes illenques Llucia Palliser i M.Teresa Ferrer.#correllibresDB pic.twitter.com/TGwq3wn6ZT — OCBFormentera 🎗 (@OCBFormentera) April 21, 2024

La meva recomanació per Sant Jordi és el poemari "Aspra és la terra i altres poemes", d'en @pereperello Una crítica tant a aquesta Mallorca com a tot en general.#CorrellibresDB@tp_897 @HorrachMorell pic.twitter.com/FgVZnsaoOe — Miquel Vidal (@miquelvb3) April 20, 2024

S'acosta Sant Jordi i, aprofitant el #CorrellibresDB que organitza per tercera edició el @dbalears, vos recoman El federal, la darrera obra de @sebastialzamora ☺️@milena_herrera i @Iagonegue, vos ha tocat seguir amb la cadena! pic.twitter.com/1eStlt01cX — Francina Armengol (@F_Armengol) April 20, 2024

Amb motiu de #CorrellibresDB recoman molt ‘Estimada Mirta’ de @MariaEscalas, @som_amsterdam. És la història d’una família mallorquina que emigra a l’Argentina durant la postguerra. Al país sud-americà es veu implicada en les seves diferents dictadures @jordi_reynes pic.twitter.com/m13c15Lqcr — Antoni Janer Torrens (@BatecsClassics) April 19, 2024

Després de pensar una estona, pel #CorrellibresDB recoman aquest, perquè no està mai de demés tornar a llegir en Frontera!



Au, @joan_tg_ i @MiquelNogherol, us ha tocat! 🫰🏼 https://t.co/hfpe33Ns8O pic.twitter.com/6HF1DgQOwU — Margalida Galmés (@margalidgalmes) April 18, 2024

Sa meva recomanació pes #CorrellibresDB perquè "el país també és nostre i nostra és també la responsabilitat d’alliberar-lo".🫵 pic.twitter.com/BU5clGQ3FI — MC (@lluquetaa) April 18, 2024

@CatMartorell i @PJGarciaMunar aquesta és la meva recomanació per Sant Jordi: El somni d'Ulisses, de José Enrique Ruiz-Domènec. Un retrat del món mediterrani al llarg dels temps i l'espai.#CorrellibresDB del @dbalears pic.twitter.com/QD47WtrA81 — gatamoix (@gatamoix) April 17, 2024

Aprofit el #CorrellibresDB per recomanar una de les darreres novel·les que he llegit i que m'ha encantat: Les cendres a la piscina, de Laura Gost.@CarmeGomila @RiudavetsEduard pic.twitter.com/FCRXfD3flE — Andreu Servera Moll (@aserveramoll) April 16, 2024

Idò ja que per aquest fil ja s'ha fet referència a "Els murs invisibles" i a na Xesca Ensenyat, la meva recomanació per al #CorrellibresDB del @dbalears serà pel descomunal "Cor Pirinenc", de Lluís Calvo i @LleonardEditor. @bielxiu , t'animes?. https://t.co/BWid7ZMcgI pic.twitter.com/v6anxyzpfD — MiquelAmengual1 (@MAmengual1) April 16, 2024

Aquí un altre llibre molt recomanable i necessari en els temps que corren.

Antifeixistes de @Miquel_R#correllibresDB

Tu quins recomanes per aquest Sant Jordi @MargalidaMaria i @ruthescribano? pic.twitter.com/nNkqPaYsxp — Neus Truyol Caimari (@Neustru) April 15, 2024

Per al #CorrellibresDB d'aquest Sant Jordi vos recoman "Erosionant murs: 99 poemes des de la presó de Ponent" de Pablo Hasél.

I vosaltres què recomaneu, @MarusiaLC i @jaqme? pic.twitter.com/MvykmbhU67 — Pere Perelló (@pereperello) April 15, 2024

#CorrellibresDB Hi ha qui defensa la llengua i la cultura i qui menysprea i desestima tot el que va contra els seus interessos. @MargaProhens @ocbcat pic.twitter.com/oGRm8J0EYi — Frederic Melis (@nawuito) April 15, 2024

Per aquest Sant Jordi, recoman la meva lectura actual: Sicília sense morts, de Guillem Frontera. @maarccastroo @Tofolborrasalas #correllibresDB pic.twitter.com/o5ds5evaIl — Pau de Luis (@Paudeluis_) April 14, 2024

Llibre recomanat i que fa poc que he llegit, tot i ser un clàssic.



Títol i autor:

Contarelles I; Antoni M. Alcover @mariabeleta64 @joanetdespou@cionetaa#CorrellibresDB pic.twitter.com/7MlJtVcyNc — Martí Gené i Ramis (@martigrill) April 14, 2024