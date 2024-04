[VÍDEO] Quins llibres han estat els més venuts del Sant Jordi a Palma?

El Gremi de Llibreters ha volgut agrair la resposta de la ciutadania durant la jornada de Sant Jordi que es va celebrar als carrers de Palma aquest dimarts, 23 d’abril, i ha volgut destacar «la feina i resistència de les llibreries que en cap moment varen desisitir de la celebració d’aquesta diada, tot i que la jornada va començar amb pluges i amb la impossibilitat de muntar les paradetes a l’hora prevista».

A partir de les 10.45 h es va començar a aclarir el cel i va iniciar una jornada que va tenir entre les 18 i les 20 hores la seva màxima afluència.

Vendes

Tot i encara no tenir xifres definitives, les vendes no han igualat el Sant Jordi de 2023, que va ser un any de rècord al coincidir la Diada en diumenge i amb un dia amb molt bon temps.

Els més venuts

Les vendes han estat molt repartides, per la quantitat especialment alta enguany de novetats editorials, però es poden destacar entre els més venuts:

En català

- Una ombra blanca de Carme Riera

- Deimos de Lucia Pietrelli

- 1.111 Llamps i pestes d’Antoni Rodríguez

En castellà

- Un animal salvaje de Joel Dicker

- El niño de Fernando Aramburu

- La grieta del silencio de Javier Castillo

Pel que fa als infantils vàren destacar totes les versions de la Llegenda de Sant Jordi, i el Peix Nicolau de Caterina Valriu i Petra Pericàs.