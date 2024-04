Ja hi ha data per a les VI Jornades d’Estudis Locals de Santanyí

Les Jornades d’Estudis Locals de Santanyí arriben a la seva sisena edició amb una gran expectació després de l’èxit de la darrera edició celebrada el novembre de 2022 a Cala d’Or. Així, els dies 8 i 9 de novembre, el poble de s’Alqueria Blanca acollirà aquesta trobada per a la difusió i el coneixement del municipi. L’objectiu d’aquestes jornades és fomentar la investigació i la posada en comú dels diferents aspectes socials i culturals del terme de Santanyí. Per això, s’anima investigadors, professionals, estudiants i persones interessades en la temàtica local a participar-hi, sigui com a ponents o com a assistents. L’únic requisit és que els temes d’investigació estiguin emmarcats en el municipi de Santanyí.

A la darrera edició de les Jornades d’Estudis Locals, celebrada al Centre Cívic de Cala d’Or, es varen presentar diferents comunicacions que varen ser recollides en una publicació. L’associació cultural LAUSA, juntament amb la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santanyí i l’Institut d’Estudis Baleàrics, són els impulsors d’aquestes jornades, on es tracten temes tan variats com arqueologia, literatura, geologia, música, religió, contraban, meteorologia o agricultura.

El programa de l’edició d’enguany començarà el divendres 8 de novembre al Local Parroquial de s’Alqueria Blanca, i continuarà durant la jornada de dissabte dia 9. El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Santanyí, Mateu Nadal, espera que les jornades siguin tot un èxit: «Hem d’agrair, com sempre, a l’associació cultural LAUSA la seva implicació perquè les Jornades d’Estudis Locals del municipi de Santanyí tirin endavant. Desitjo que enguany repetirem l’èxit d’edicions anteriors, i superar el nombre d’assistents i de comunicacions presentades. És una gran satisfacció veure com el nostre municipi atreu tants d’experts en diferents camps d’estudi, per compartir coneixements».

L’assistència a les Jornades d’Estudis Locals de Santanyí estan obertes a tothom, i les bases es poden consultar a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Santanyí. S’ha d’emplenar una butlleta d’inscripció i fer-la arribar a jornades@ajsantanyi.net.