Aquest dijous, Pitxorines al Teatre del Mar en el marc de la campanya 'Creem VIDA'

L'Associació Ona Mediterrània organitza el concert de Pitxorines del pròxim dijous, 25 d'abril, al Teatre del Mar (Palma). L'acte serà a les 20.00 hores i forma part de la campanya 'Creem VIDA' amb la qual Ona Mediterrània cerca crear una nova plataforma digital que generi continguts audiovisuals.

El concert té un preu de 15 euros, però per als socis de l'Associació Ona Mediterrània és de només 5 euros. Podeu reservar localitats a info@onamediterrania.cat.

Pitxorines, un projecte que revisita el cançoner popular de Mallorca

Es tracta d'un grup musical format el gener de 2023 per nou al·lotes mallorquines que neix arran de les ganes de compartir la música del cançoner popular de Mallorca i donar-li dues voltes amb arranjaments propis que tenen tocs de la música de la qual han begut: tradicional, jazz i clàssica. La paraula «Pitxorina» vol dir «al·lota jove, alegre i falaguera».

El passat mes de gener varen enregistratr el seu primer disc, 'Un so qui no es gasta', publicat per Produccions Blau. L’enregistrament recull nou cançons que han arranjat amb el seu segell personal, respectant l’essència de les lletres i les melodies, però aportant el seu toc de modernitat i frescor.