El Consell de Mallorca duplica el pressupost per la conservació i digitalització de l'arxiu del Santuari de Lluc

El Consell de Mallorca ha duplicat la partida destinada a la conservació i digitalització de l'arxiu històric del Santuari de Lluc, amb un total de 70.000 euros.

El Consell ha detallat que aquests diners ajudaran al manteniment dels més de 10.000 pergamins, fulles i documents que formen part dels fons.

El president insular, Llorenç Galmés, ha explicat que el Santuari ha rebut la visita d'historiadors de tot el món, a causa de la importància dels textos que alberga, per això, «són necessàries les tasques de transcripció, ordenació i digitalització per incrementar la capacitat de recuperació de la informació», així com la seva divulgació.

Cal destacar que el pergamí més antic de l'arxiu és del 1244 i, entre les joies històriques que s'hi troben, hi ha llibres del Priorat que constaten l'existència d'una escola mixta a Lluc al segle XVI.

A més, hi ha una col·lecció important de partitures, en procés de catalogació, utilitzades per l'Escolania dels Blauets i datades, principalment, al segle XVIII.