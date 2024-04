L'OCB rep el Premi Comte Jaume d'Urgell 2024 per la promoció de la llengua i la cultura pròpies

L’Obra Cultural Balear (OCB) ha rebut el Premi Comte Jaume d’Urgell 2024, que concedeix la Paeria de Balaguer, per la promoció de la llengua i la cultura pròpies.

Els Premis Comte Jaume d’Urgell, atorgats per la Paeria de Balaguer de forma anual des del 1990, reconeixen a persones i entitats que per la seva força cultural, la seva original trajectòria i la gran capacitat de comunicació de la seva feina i obra, fan que siguin exemples per a fer més gran i més rica la xarxa natural i real dels territoris de parla catalana i dels seus ciutadans.

Enguany, la Paeria de Balaguer atorga aquest premi en la categoria col·lectiva a l’Obra Cultural Balear per la seva promoció de la llengua i la cultura pròpies des del 1962, convertint-la en l’entitat de referència de la societat civil de les Illes Balears pel que fa a la llengua i la cultura.

El Premi Comte Jaume d’Urgell ha estat concedit a personalitats i entitats tan rellevants com Maria del Mar Bonet, Joan Veny i Clar, Carla Simón i Pipó, Joan Francesc Mira, Ramon Palegro i Sanchis (Raimon), Lluís Llach, Joan Manuel Serrat i Teresa, la Universitat de les Illes Balears, l’Institut d’Estudis Catalans, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, El Temps, VilaWeb o Cavall Fort.