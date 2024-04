Quaranta anys al servei del llibre i la llengua catalana

La llibreria Quart Creixent de Palma va ser fundada per Antoni Artigues i Jaume Corbera el 12 de febrer de 1982, amb l'apadrinament del poeta Joan Brossa. Aquesta històrica llibreria, pionera en l'aposta ferma per la llengua catalana, va néixer amb la voluntat de donar al llibre en català la normalitat que la llengua no tenia en la societat, per això des del seu inici només ven llibres, revistes, música i jocs en català.

La llibreria Quart Creixent és un espai cultural de referència a l'illa, té la voluntat d'oferir al públic mallorquí tota la producció editorial catalana, en totes les especialitats, fent èmfasi en la secció infantil i juvenil. Així mateix, al llarg d'aquestes quatre dècades, Quart Creixent ha estat -i és- també un indret de retrobada cultural, artística i musical, amb una programació intensa de presentacions de llibres, debats, recitals poètics i passejades literàries.

Enguany, la llibreria Quart Creixent ha estat seleccionada com a finalista a l'onzena edició dels Premis Martí Gasull i Roig, competint amb la revista infantil 'Camacuc' i la companyia de teatre Dagoll Dagom. Es tracta d'uns guardons que organitza la Plataforma per la Llengua i que volen reconèixer persones o entitats que hagin destacat en la defensa o la promoció de la llengua catalana. La proposta guanyadora s'anunciarà el dilluns 6 de maig al Teatre Poliorama de Barcelona.

L’any 2006, l’Obra Cultural Balear li va concedir el premi Francesc de Borja Moll, un dels premis 31 de Desembre. El 2020 Llengua Nacional li va atorgar una 'Menció especial' del seu premi als establiments destacats pel seu ús normal del català. I el 2022, Titoieta Ràdio la va distingir amb el XXIX Premi Santa Anneta.

Diari de Balears celebra la contribució a la cultura i la llengua catalana de la llibreria Quart Creixent, amb una ressenya sobre la Ruta literària dedicada a Francesc de Borja Moll per Palma, que va ser conduïda per Jaume Corbera, cofundador de la llibreria, i professor emèrit de Filologia Catalana de la UIB.

Amb motiu de la commemoració del 60è aniversari de la finalització del Diccionari Català-Valencià-Balear, la llibreria Quart Creixent va organitzar un recorregut pels llocs més emblemàtics de Palma relacionats amb Francesc de Borja Moll i el DCVB, i com a final de la ruta, una visita a l'exposició de l'Obra del Diccionari que l'Arxiu del Regne de Mallorca va oferir als participants.

Durat el recorregut, iniciat al Portal del mirador de la Seu, Jaume Corbera va explicar com va transcórrer la vida de Francesc de Borja Moll a Mallorca. Nascut a Ciutadella, l'any 1903, es va instal·lar a Palma l'any 1921, amb Antoni M. Alcover, a qui havia conegut al Seminari de Ciutadella i el va inspirar en la seva trajectòria lingüística. Amb mossèn Alcover, Moll es va formar i va treballar en la preparació del Diccionari Català-Valencià-Balear, de fet va ser el seu continuador després de la mort del Mestre Alcover, el 1932.

A banda de continuar la feina d'Alcover, Moll va lluitar per obrir-se camí en solitari, entre altres projectes, reiniciant la publicació del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana i posant en marxa l'editorial Moll. Durant tota la seva vida, la principal preocupació de Francesc de Borja Moll va ser que el català fos conegut i estudiat per qualsevol persona, i que tingués el prestigi que es mereixia.

Moltes de les seves publicacions són gramàtiques, lèxics i cursos de llengua catalana. La seva aportació i dedicació a l'Obra Cultural Balear també va ser notable. Tot i els premis, honors i distincions rebuts, Moll va continuar essent un home senzill, humil, espontani i treballador.

Jaume Corbera al llarg de la ruta va donar a conèixer totes les activitats i aportacions culturals realitzades per Francesc de Borja Moll, amb una acurada biografia seva i un ampli ventall de fets, detalls, anècdotes, paraules, converses amb la seva filla Aina, així com la importància dels diferents indrets on va viure amb la seva família.

En definitiva, una ruta literària, a càrrec de la llibreria Quart Creixent, imprescindible per conèixer o recordar al lingüista, professor d'universitat, filòleg, i autor de nombroses obres sobre la llengua catalana, que va morir a Palma l'any 1991, deixant una immensa empremta de la seva vida i del seu compromís amb la llengua i la cultura catalanes.