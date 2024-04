Unes revistes més fortes que la censura

Les revistes Enderrock, Cavall Fort, Camacuc, El Temps i Llengua Nacional han estat censurades a la Biblioteca municipal de Borriana (Horta Sud, País Valencià) pel regidor de Cultura, Jesús Albiol (VOX), amb el beneplàcit del batle, Jorge Monferrer (PP). Les cinc revistes censurades, de temàtica diferent, tenen en comú la llengua, la catalana.

Davant aquest atac a la llibertat d’expressió i al català, l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) ràpidament va posar en marxa una gran campanya de subscripcions per a promoure les revistes en català amb el lema ‘Més fortes que la censura’.

La iniciativa es tracta d’un 2x1 en subscripcions a totes les revistes de l’APPEC amb la qual cosa es vol donar visibilitat al ric patrimoni de capçaleres en català i la importància de preservar-lo. Per cada nova subscripció a una revista que es faci a través del web noalacensura.cat, se’n fa una altra a una entitat, associació o centre educatiu d’arreu dels Països Catalans assignada aleatòriament. La varietat de temàtiques disponibles per a subscriure's i sumar-se a la campanya 'Més fortes que la censura' és impressionant i reflecteix la profunditat i l'abast del ric ecosistema de publicacions en català.

Des de l'Associació s’ha volgut donar d’aquesta manera una resposta conjunta per a fer front als embats contra les revistes en català i tots els editors de revistes en paper d’àmbit nacional s’han unit i participen en la campanya amb publicacions de múltiples temàtiques. ‘Més fortes que la censura’, a banda promoure les subscripcions a les revistes en català, resulta una gran iniciativa per a donar-les a conèixer arreu del territori.

«La llibertat d'expressió és un dret inalienable, ja que permet a les persones expressar les seves opinions, debatre i qüestionar el poder sense por de represàlies. No obstant això, a mesura que creixen les preocupacions sobre la censura, que no només afecta les paraules sinó que també s'ha estès a l'àmbit cultural, resultant en la cancel·lació d'espectacles de música i obres de teatre, així com en atacs contra la llengua i les publicacions en català. ‘Més fortes que la censura’ vol recordar a tothom que aquest dret ha de ser salvaguardat i protegit, independentment del mitjà d'expressió o manifestació artística que es vulgui preservar», assenyala l’APPEC.

La campanya és una acció conjunta de la Generalitat i l’APPEC amb la col·laboració de la Plataforma per la Llengua i la Federació Llull –que engloba Òmnium Cultural, Acció Cultural pel País Valencià i Obra Cultural Balear i posa en valor la diferència entre ser poc o molts en la lluitar contra la censura.

El passat mes de març, la campanya va assolir més de 1.000 noves subscripcions. Aquesta gran acollida, que ha reposicionat el sector de les revistes com una estructura de país imprescindible per al futur de la llengua i la cultura, ha suposat per a l’APPEC una experiència molt positiva i, per això, continuaran amb una segona etapa de la campanya, «més centrada en la llengua i en la necessitat de plantar cara als atacs que està rebent el català. Hem tingut bons resultats però pensem que encara podem aconseguir noves subscripcions conscienciar sobre els perills de la censura i les restriccions a la llibertat d'expressió en la nostra societat».