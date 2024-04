Llibres per a entendre anys d’ocupació i de resistència

Com que no resulta gens fàcil entendre tants anys de violència, de desinformació i d’informació interessada, aquest Sant Jordi vos compartim un recull de llibres sobre Palestina:

Palestina. Una història essencial de Jorge Ramos Tolosa (Sembra Llibres, 2020). Què és i com es va expandir el sionisme? Què vasignificar la Nakba? Com es va fundar l’Estat d’Israel? Quines han estat les resistències palestines? Qui va ser David Ben Gurion, Iàssir Arafat o Leila Khaled? En el temps de saturació de la informació, aquest professor d’Història Contemporània de la Universitat de València posa llum a tot allò que hauríem de saber sobre la qüestió de Palestina i Israel. D’una manera didàctica, aquest llibre ens convida a descobrir la història d’aquesta terra des de la darrera època otomana fins als nostres dies, mentre explica els conceptes clau d’un afer internacional que obre noticiaris des de fa dècades.

The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, de Rashid Khalidi (2020, Metropolitan Books). L’any 1899, Yusuf Diya al-Khalidi, batle de Jerusalem, alarmat per la crida sionista a crear una llar nacional jueva a Palestina, va escriure una carta adreçada a Theodor Herzl. Va advertir dels perills que s'apropaven i va acabar la nota així: «En nom de Déu, que es deixi Palestina en pau». D’aquesta manera, Rashid Khalidi, rebesnet d'al-Khalidi, comença el primer relat general del conflicte explicat des d'una perspectiva palestina. Khalidi traça cent anys de guerra colonial contra els palestins, lliurada primer pel moviment sionista i després per Israel, amb el suport de la Gran Bretanya i els Estats Units.

Viure, morir i nàixer a Gaza, de David Segarra (Sembra Llibres, 2014). Els grans mitjans ens han repetit fins a l’infinit escenes de mort i destrucció a Gaza, però ens han amagat la quotidianitat més extraordinària. Aquest llibre recull un centenar de fotografies que ens mostren les meravelles que David Segarra es va trobar enmig de la tragèdia: la capacitat de viure, d’estimar, de resistir i de sobreviure malgrat l’horror. Acompanyen les imatges, les paraules d’Ausiàs March, Estellés, al-Russafí, Llach, Espriu, Aub, Ibn Arabí, Lorca, Darwix o Kavafis.

Palestina, ocupació i resistència. Manual pràctic de la qüestió palestina i el conflicte àrabo-israelià, de Salah Jamal (Editorial el Jonc, 2001). Les portades de la premsa i els informatius ens mostren diàriament el conflicte a Palestina i l'Orient Mitjà, el qual apareix sovint davant nostre com un fet massa complex perquè puguem entendre'l. Massa vegades en rebem només informacions parcials o notícies concretes, les quals no ens proporcionen una idea global del conflicte i no ens ajuden a comprendre'n les causes. El que es pretén amb aquest treball és, en realitat, detallar i explicar al lector interessat totes les dades bàsiques del conflicte de forma senzilla, precisa i amena, des dels seus orígens fins a l'actualitat.

The Ethnic Cleansing of Palestine, de Ilan Pappé (Oneworld Publications, 2006). La Nakba, al 1948, va tenir com a resultat un dels processos de neteja ètnica més amplis i dramàtics del nostre temps: prop d'un milió de palestins varen ser obligats a emigrar a punta de fusell, abandonant les seves terres, els seus béns i les seves llars; va haver-hi matances de civils i centenars de poblats varen ser destruïts deliberadament. Tot i les seves dramàtiques dimensions, els israelians han aconseguit amagar aquest crim contra la humanitat durant molts anys. Ilan Pappé, professor de la Universitat de Haifa i el més prestigiós a nivell internacional dels historiadors israelians, obligat a publicar les seves obres a l'estranger i a viure al seu país entre amenaces de mort, revela en aquest llibre, a partir de documents desclassificats, la veritat d'una expulsió en massa que continua fent impossible la pau entre israelians i palestins.

Nakba. 48 relats de vida i resistència a Palestina, de Salah Jamal (Tigre de Paper, 2018). Nakba en àrab significa catàstrofe, i és el nom que els palestins han donat a la creació de l’Estat d’Israel l’any 1948. A aquest llibre, Jamal recupera la seva memòria familiar per a recórrer l’evolució de 70 anys de conflicte a Palestina. El desplaçament forçat de la seva família durant la infància, el dia a dia de l’ocupació militar, els tocs de queda, la Guerra dels 6 dies, «l’ajuda» internacional, els debats polítics… 48 relats que exemplifiquen una catàstrofe, però que a la vegada estan impregnats d’escalf i tendresa, fins i tot amb una bona dosi de sàtira i humor negre, en un intent d’allunyar-se del drama que suposa viure sota una ocupació militar permanent.

Un siglo de resistencia en palestina, de Txus Blanco Fernández (Icaria editorial, 2023). Varen arribar des de Palestina als anys seixanta, es varen organitzar al voltant de la Unió d'Estudiants Palestins, varen aportar una narrativa diferent al relat sionista i varen fundar la Comunitat Palestina de Catalunya. Anys després, varen crear el que avui coneixem com a Moviment de Solidaritat amb Palestina de Catalunya. Són activistes, en gran mesura dones, col·lectius i organitzacions que, des de l'internacionalisme, la no-violència i el feminisme, fan feina amb l'objectiu comú de defensar els drets humans i la llibertat del poble palestí.

Palestine, de Joe Sacco (Jonathan Cape, 2003). El relat de Sacco respon a la voluntat d'explicar històries i és producte dels seus viatges a Palestina, on va parlar i conviure amb tota mena de gent als carrers i mercats, hi ha entrevistes amb presos, o amb manifestants i protagonistes de la vida diària. Amb aquest llibre, Sacco va guanyar l'American Book Award, el premi literari més important als Estats Units, i es considera un dels millors treballs polítics i històrics dels darrers anys sobre el tema. Sacco retrata, en format còmic, la misèria quotidiana de persones que no tenen ni tendran cap mena d’influència en el decurs de la història.

Descolonitzant la ment palestina, de Haidar Eid (Manifest Llibres, 2023). «Estic dret sobre les ruïnes d'una casa a la ciutat de Gaza, observant l'horitzó». Aquestes són les paraules inicials d'aquest llibre, finalitzat amb notes de veu mentre Gaza, on viu l'autor, és aniquilada. L’obra no tracta del darrer atac israelià sobre Gaza, és una crítica aguda als Acords d'Oslo, als territoris creats per l'imperialisme en nom de la solució dels dos Estats. També és un text, d’urgència, sobre la folklorització de la lluita i l'emancipació palestines, que han esdevengut una conducta habitual per part de les organitzacions històriques que lluiten per l'alliberament de Palestina.

Palestina en pedazos, de Lina Meruane (Penguin Random House, 2023). Aquest llibre amplia i aprofundeix la reflexió que Meruane va iniciar el 2012, després d'un viatge a Beit Jala que constituiria una paradoxal tornada a casa en nom dels que mai no hi varen poder tornar. Des d'aquesta posició, Meruane va escriure la crònica que obre aquest volum i va continuar escrivint perquè, com diria després, «per més que una posi un punt final, la terrible realitat de l'ocupació ha continuat». A aquestes pàgines es va sumar una segona part, una aguda i audaç meditació al voltant del llenguatge del conflicte, i una tercera, fins ara inèdita, en què es repensa la identitat individual i col·lectiva.

The Question of Palestine, d’Edward W. Said (Vintage, 1980). Aquest llibre, original i profundament provocador, es presenta com el primer que va fer que Palestina fos objecte d'un debat seriós. Said rastreja la col·lisió fatal entre dos pobles a l'Orient Mitjà i les seves repercussions en la vida tant de l'ocupant com de l'ocupat, com també en la consciència d'Occident.

El meu poble viurà. Autobiografia d'una revolucionària palestina, de Leila Khaled (Tigre de Paper, 2014). Khaled és una més de les milers i milers de palestines que han crescut entre l’ocupació militar israeliana i la resistència palestina, i que al llarg de la seva vida han hagut de decidir, sense gaires opcions, quin camí prenien, assumint-ne totes les conseqüències. El seu pas a la lluita armada, i la participació en operacions destinades a cridar l’atenció del món davant l’opressió invisible que patia Palestina, l’han convertida en un personatge molt conegut. El llibre és escrit l’any 1971 a partir de les converses que George Hajjar manté amb Leila Khaled.

Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians, de Noam Chomsky (South End Press, 1983). Chomsky enfila l'agulla i clava les puntades precises per a desmuntar la política exterior nord-americana, aliats incondicionals d'Israel. Aquest llibre és una exposició demolidora de la falta d'honestedat en la política nord-americana.

Deu mites sobre Israel, d’Ilan Pappé, (Tigre de Paper, 2024). El reconegut historiador israelià Ilan Pappé examina en aquest llibre les deu idees més controvertides sobre els orígens i la identitat de l’estat contemporani d’Israel. Aquests relats, repetits als mitjans de comunicació, imposats pels militars, acceptats sense dubtes pels governs d’arreu del món, reforcen l’statu quo regional. L’autor explora l’afirmació que Palestina era una terra buida en el moment de la Declaració Balfour, així com la formació del sionisme i el seu paper en les primeres dècades de construcció de la nació. Es qüestiona si els palestins varen abandonar voluntàriament la seva terra natal l’any 1948 i si la de juny de 1967 va ser una guerra inevitable. En referència als mites que envolten els fracassos dels acords de Camp David i els motius oficials dels atacs a Gaza, Pappé explica per què la solució dels dos estats ja no és viable.

La respuesta pacifista. Conversaciones con miembros israelíes y palestinos de los movimientos por la paz, de Miquel Àngel Llauger, Rodrigo del Pozo, Margalida Capellà (Los Libros de la Catarata, 2008). Des de la creació de l'Estat d'Israel, i de l'ocupació israeliana de Palestina, el conflicte entre aquests dos pobles sembla no tenir solució, sumit en una espiral inacabable de sang. Les notícies ens parlen de violència i de fracàs dels plans de pau. Resulta molt més desconegut l'existència de grups que, tant a Israel com a Palestina, lluiten contra la cultura del militarisme i defensen una solució basada en el diàleg i en el reconeixement dels drets dels palestins. Aquest llibre ofereix, en disset entrevistes, una panoràmica del treball i de les propostes de representants de diferents grups pacifistes i de defensors dels drets humans.

Palestina i els palestins. Guia turística, d’Alternative Tourism Group (Tigre de Paper, 2014). Aquesta obra és més que una guia turística, ja que ofereix una anàlisi en profunditat sobre Palestina. Es tracta d’un recorregut a través de la totalitat de l’espectre cultural palestí: històric, arqueològic, religiós i arquitectònic; així com de les realitats quotidianes de l’ocupació israeliana. Descriu paisatges arrelats en la memòria palestina, paisatges que són testimonis d’una història i una identitat creada a partir del contacte amb civilitzacions de l’Orient Mitjà, la Mediterrània i la península Aràbiga; com també les tragèdies contemporànies i la lluita del poble palestí pel reconeixement dels seus drets i la fi de la injustícia a través d’una pau viable i justa.