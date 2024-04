Orgull Llonguet celebra deu anys amb una concorreguda festa a Palma

La plaça de l'Olivar s'ha omplert a partir de les 17.00 hores i fins a les 23.00 hores del dissabte de molta gent amb moltes ganes de passar-ho bé a la festa organitzada per Orgull Llonguet, amb motiu del 10è aniversari d'aquest col·lectiu consolidat en el món social i cultural de Palma.



La commemoració d'aquests primers deu anys d'implicació i compromís per fomentar la participació ciutadana i d'organitzador d'esdeveniments socioculturals alternatius, amb el llonguet com a protagonista; ha començat amb un taller de creació de xapes amb dissenys d'Orgull Llonguet i un altre de serigrafia de totebags amb la imatge commemorativa dels 10 anys; una paradeta expositiva d'elements del col·lectiu i una barraca de la sort amb regals.



Posteriorment, han tingut lloc les actuacions musicals de FADES, Dj Random Nancy i Dj Dudu, que han congregat més de cinc-centes persones. Els moments més multitudinaris de la festa ha coincidit amb l'actuació de FADES. Els caparrots d'Orgull Llonguet, Pep Toni, Miquel del forn de sa Pelleteria i el Rollet, així com el drac de na Coca també s'han unit a la festa. Els centenars de persones, majoritàriament joves, han gaudit d'un ambient festiu i animat; de la bona música dels artistes; de llonguets i begudes a preus populars, tot i que a partir de les 21.00 hores ja no els hi quedaven cerveses.



Orgull Llonguet celebra deu anys de la recuperació i consum del panet, de la reivindicació i acció per unes festes de Sant Sebastià alternatives i populars, de la lluita per un model de ciutat més participatiu tot en foment del desig de pertinença... També ha anunciat que ha editat una edició limitada d'un fanzine sobre la història del col·lectiu.