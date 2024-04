Joan Mayol omplirà de naturalesa i aucells l'Espai Passatemps, a Santa Maria

Aquest divendres, 19 d'abril, a les 20.00 hores, l'Espai Passatemps (carrer Marquès de Fontsanta, 14, Santa Maria del Camí) acollirà les presentacions de tres llibres de Joan Mayol Serra: 'Els aucells de les Illes Balears', edició actualitzada publicada per Nova Editorial Moll; 'Natura i cultura popular a les Illes Balears', editat per Lleonard Muntaner Editor; i 'Les petites Illes de la Mediterrània Occidental', editat per l'Institut d'Estudis Baleàrics. L'autor estarà acompanyat d'Antoni Font, Xavier Canyelles i Rafel Perelló.

Joan Mayol Serra, nascut a Palma, l'any 1954. És biòleg, ha dedicat la seva vida professional a la conservació de la Natura, des de l’administració pública. Ha treballat també per a la Universitat de les Illes Balears, la IUCN i el Consell d’Europa en temes ambientals, especialment en la protecció i gestió d’espais naturals i conservació d’espècies de fauna i flora silvestres. És autor d’una desena de llibres de la seva especialitat i centenars d’articles divulgatius i científics sobre la natura de les Illes Balears. La seva vida associativa és intensa; ha ocupat o ocupa llocs de responsabilitat al GOB, la Societat d’Història Natural de les Balears, la Societat Espanyola d’Ornitologia, l’Eurosite, Tramuntana XXI o l’Associació de Petites Illes de la Mediterrània.

La novetat de la cinquena edició d'Els aucells de les Illes Balears' radica en els quaranta-sis QR que acompanyen el manual, permetent als lectors experimentar els sons únics de les diferents espècies. La revisió completa d’aquesta edició, realitzada per l’autor, converteix l’obra en una publicació a tot color amb nous aspectes visuals. Amb dibuixos d’Aina Bonner i Cati Artigues, així com fotografies de Sebastià Torrens.

'Natura i cultura popular a les Illes Balears’ és la darrera publicació del biòleg, una obra que va començar a gestar fa més de cinquanta anys. Encerta les connexions entre la natura i les arrels populars de la societat illenca. Així, aprofundeix en els usos tradicionals de la flora i la fauna, i fins i tot descobreix espècies inexistents.

Les illes mediterrànies, a més de la seva excepcional importància biològica, tenen un patrimoni cultural, històric i socioeconòmic enormement interessant. Des del periple insular d'Ulisses, n'hi ha testimonis escrits, però fins i tot abans de l'Odissea la navegació i el comerç teixiren relacions humanes sobre aquests singulars fragments de terra, on els nostres avantpassats trobaren recursos i refugis, en una història continuada no sempre pacífica ni amable. Les cròniques i la cartografia de 'Les petites Illes de la Mediterrània Occidental' aporten una informació tant heterogènia com extensa.