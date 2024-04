Es presenta el còmic de 'Bertoldino', l'adaptació de l'obra teatral que arriba aquest cap de setmana a Palma

Aquest dijous dia 18 d'abril s'ha presentat 'Bertoldino', un còmic de Llorenç Garrit amb el guió de Jeroni Obrador i la realització del color per Pato Conde. Aquest còmic de Garrit és una adaptació a partir de la comèdia mallorquina de Mn. Miquel Clar i Llorenç Bonet, basat en la rondalla popular del s. VI, Salomó i Marcolf. Així i tot l'equip que ha realitzat aquest còmic ho ha transportat a un moment actual, dedicat a nins i joves, amb un llenguatge català insular i pensat per a totes les edats, ple de diversió i dinamisme.

També cal destacar que els dies 20 i 21 d'abril a les 18:00 hores s'estrenarà 'Bertoldino' al Teatre Municipal Mar i Terra de Palma. Serà la primera vegada que aquesta obra es representi a Ciutat. El preu de les entrades són 12 euros per als adults, 6 euros per als menors de 18 anys i 6 euros per als majors de 65 anys.

Les persones que comprin l'entrada tendran accés al còmic en digital de forma gratuïta.

Sinopsi

El rei és infeliç i està enganxat a la consola i a les xarxes socials, concretament al twitch.tv, on controla als seus seguidors. Està avorrit i no és feliç perquè ha mort el seu estimat conseller i jugador de videojocs Bertoldo. De llavors ençà, perd seguidors a les xarxes socials. Envia al seu criat Hermini a cercar a la muntanya al seu fill Bertoldino, per si de casualitat és igual que el seu pare. En trobar-lo, el du a palau amb la seva mare Marcofa, qui de forma molt llesta i eixerida intenta explicar-los per què no és una persona per a viure allà: a Bertoldino li agrada jugar amb els seus amics de la muntanya i amb els seus animals.