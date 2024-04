La creadora Cèlia Espanya Serret rebrà el Premi a la Innovació dels 11ns Premis Martí Gasull i Roig

La creadora de continguts ebrenca Cèlia Espanya Serret ha guanyat el Premi a la Innovació dels Premis Martí Gasull i Roig, un guardó de la Plataforma per la Llengua que es lliurarà per segona vegada en aquesta onzena edició dels premis. El guardó té una dotació econòmica de 2.000 euros i vol reconèixer la tasca d'aquesta creadora, que demostra als joves que es pot triomfar a les xarxes socials fent contingut en català.



Nascuda a Amposta l'any 1998, Cèlia Espanya és una creadora de continguts en llengua catalana. Graduada en Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra, també s'ha format a l'Escola de Cinema de Barcelona. Amb més de 20.000 seguidors a TikTok i 30.000 a Instagram, la creadora parla als seus vídeos de temes quotidians i d'actualitat, amb reflexions plenes d'autenticitat amb les quals tothom pot sentir-se identificat.

Per al jurat del Premi a la Innovació, Cèlia Espanya és un molt bon exemple de les potencialitats de la llengua catalana per als creadors de contingut, i premiar-la contribueix a promoure-la com a referent comunicatiu d'èxit en català, amb l'objectiu final de confegir un aparador digital en la nostra llengua. Així doncs, el jurat vol fer èmfasi en la necessitat de consolidar referents lingüístics a les xarxes socials, imprescindibles perquè adolescents i joves concebin el català com una llengua que pot utilitzar-se plenament també en els espais de lleure i oci digital.



El jurat ha estat format per la dirigent del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Carla Andreu; la periodista Mariola Dinarès; la creadora de continguts Susana Pérez; la cantant Natàlia Pons; la periodista Laia Servera, i l'humorista Fran Tudela 'Cabrafotuda'. Ha estat presidit per Òscar Escuder, president de Plataforma per la Llengua.

Gala de lliurament dels premis al Teatre Poiliorama de Barcelona



Amb aquest premi, Cèlia Espanya es converteix en la segona premiada de l'edició d'enguany dels guardons. Joan Vall Clara ha rebut el Premi Especial del Jurat i el dilluns 6 de maig, en el marc de la gala de lliurament dels premis, s'anunciarà qui ha guanyat l'11è Premi Martí Gasull i Roig. El diumenge 21 d'abril es tancaran les votacions populars, i els finalistes són la revista Camacuc, la companyia Dagoll Dagom i la llibreria Quart Creixent. Qui finalment s'emporti el guardó se sumarà a una llista de premiats que, de moment, integren Vilaweb, Ràdio Arrels, la revista Sàpiens, la Llibreria Catalana de Perpinyà, la cooperativa Som Energia, Catalunya Ràdio, la comunitat sikh de Catalunya, el grup Bon Preu, Escola Valenciana i l'Assemblea de Docents de les Illes Balears.



Tothom qui vulgui assistir a la gala pot sol·licitar les entrades, i qui la vulgui seguir, però no ho pugui fer presencialment, també la podrà mirar al canal de YouTube de l'entitat.

L'onzena edició dels Premis Martí Gasull i Roig



Els Premis Martí Gasull i Roig són una iniciativa de l'ONG del català nascuda el 2013 per retre homenatge a la figura de Martí Gasull, un dels fundadors de l'entitat i un gran defensor de la llengua catalana, que va morir en una allau a l'Himàlaia el setembre del 2012.



Martí Gasull i Roig (Barcelona, 2 d'abril del 1969 - Manāslu, Nepal, 23 de setembre del 2012) va morir a l'Himàlaia quan una allau va caure al campament base on descansava l'expedició. La família i Plataforma per la Llengua van rebre centenars de mostres de suport i condol. De fet, diverses entitats i institucions van premiar a títol pòstum la trajectòria de Gasull en l'àmbit de l'activisme lingüístic. L'octubre del 2012 va rebre a títol pòstum la Creu de Sant Jordi, que lliura la Generalitat de Catalunya. També va rebre la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de Barcelona.