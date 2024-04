Arriba la II Viquimarató de Palma, dedicada als barris de Ciutat

Aquest dilluns, l'associació Palma XXI i la Biblioteca de Cort han anunciat la segona edició de la Viquimarató de Palma, que enguany dediquen a la història i coneixements dels barris de Ciutat. Aquesta segona viquimarató se celebrarà divendres, 19 d'abril, a la Biblioteca de Cort. Des de l'organització han assenyalat que aquesta activitat «pretén fomentar la participació activa dels veïns i veïnes de Palma en la creació de nous continguts per aquesta enciclopèdia virtual com a eina per ajudar a difondre i compartir coneixements».

Una viquimarató és un esdeveniment, bé físic o virtual, on es troben editores i editors per a millorar o afegir articles de manera col·laborativa a la Viquipèdia. A més, aquestes maratons participatives d'edició solen ser temàtiques, de manera que es desenvolupen al voltant d'un grup específic d'articles. En aquesta segona edició de la Viquimarató de Palma, els participants podran participar de manera física als tallers però també de manera virtual.

Precisament, a la Viquipèdia hi ha actualment 2.474 entrades referents a Palma. A la primera edició de la viquimarató de Ciutat es varen afegir 22 entrades noves, i des de l'organització s'han proposat que amb la II Viquimarató de Palma s'arribi com a mínim a les 2.500. Aquest repte estarà obert durant una setmana des de la realització de la trobada a Cort, és a dir, fins el 26 d'abril. El taller que es farà durant aquesta viquimarató constarà de dues parts: una primera part dedicada a aprendre com editar els articles, i una segona part on es començarà amb l'edició dels articles amb l'ajuda de les entitats participants. El taller estarà conduït per Pau Cabot, editor de la Viquipèdia.

Enguany, a aquesta edició dedicada a les barriades es vol completar informació o obrir entrades a edificis emblemàtics o a persones que han estat clau per aquests espais de Palma. Precisament, la Biblioteca de Cort i Palma XXI han fet una crida a fer entrades d'espais com l''Escorxador o el Mercat de Pere Garau, edificis emblemàtics com l'Hostal Cuba o l'antiga fàbrica de Can Ribas, i personatges com l'artista Catalina Sastre Simonet o la mestra Aina Vicens.

La II Viquimarató de Palma serà divendres, 19 d'abril, de 18 a 20 hores, a la Biblioteca de Cort (plaça de Cort, 1, Palma).