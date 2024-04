Publiquen '25 anys d’Espai Mallorca a Barcelona: trama i ordit'

Margalida Galmés coordina l’edició de Saïm Edicions i l’Espai Mallorca 25 anys d’Espai Mallorca a Barcelona: trama i ordit (2024). Format per 25 articles ben diferents d’autors que han passat per aquest centre cultural al llarg del darrer quart de segle, la nova publicació editorial redacta una panoràmica de l’entitat amb seu a Barcelona.

A través dels més de 25 articulistes participants, es pretén mostrar un Espai Mallorca ben realista i des de totes les perspectives per arribar a conèixer com n’ha estat el funcionament al llarg dels anys, així com els seus canvis, punts forts i moments més dificultosos. Alguns dels noms que es poden trobar entre els autors són, per exemple, Carme Bondia i Sauras, Laia Malo, Joan Tomàs Martínez Grimalt, Damià Pons, Sebastià Portell o Maite Salord.

La peça editorial, construïda en commemoració al 25è aniversari de l’Espai Mallorca de Barcelona, serà presentada al mateix centre al qual ret homenatge. El 23 d’abril a les 18.45 h, dins les activitats de celebració de la diada de Sant Jordi, tendrà lloc l’acte de presentació de 25 anys d’Espai Mallorca a Barcelona: trama i ordit a la plaça Vicenç Martorell, davant el local de l’Espai Mallorca.

L’esdeveniment serà de caràcter distès i comptarà de dues seccions. La primera part se centrarà en com ha estat el procés de creació d’aquesta publicació i en què significa per al centre cultural. Hi intervendran la vicepresidenta de l’associació Crits i Renou –entitat que impulsa l’Espai– Lídia Crego, l’editor del llibre Tolo Albertí i la coordinadora de l’edició Margalida Galmés. La segona part s’enfocarà a com viuen els escriptors illencs la programació de Sant Jordi a l’Espai i a què significa aquesta diada per a ells. Per això, pujaran a la palestra l’autor del pròleg Sebastià Portell i un altre dels articulistes, l’escriptor Joan Tomàs Martínez Grimalt.

Sant Jordi és l’ocasió perfecta per donar el tret de sortida a la difusió i promoció de 25 anys d’Espai Mallorca a Barcelona: trama i ordit amb aquesta primera presentació a l’Espai Mallorca, a Barcelona. De totes maneres, en els pròxims mesos es podrà gaudir d’altres presentacions a Mallorca i cada una d’elles tendrà el seu toc especial, gràcies a la participació d’alguns dels autors que conformen els 25 articles de la peça editorial.

En conjunt, les presentacions dels articles de 25 anys d’Espai Mallorca a Barcelona: trama i ordit aconseguiran mostrar el projecte de l’Espai Mallorca des de tots els seus caires. La publicació no només ens parla de la immensa tasca de l’entitat en la difusió de la cultura de les Illes Balears més enllà de l’arxipèlag, sinó que també ens ensenya com és l’engranatge intern del projecte, com s’organitzen les seves seccions, com es percep des de fora l’activitat cultural que s’hi organitza, el futur que espera al projecte… De totes maneres, es mostra, sobretot, com és d’emotiu per a la totalitat dels autors del llibre formar o haver format part d’un projecte que vol deixar ben clar que és necessari i imprescindible per a tota la comunitat illenca, la seva cultura i la seva identitat.