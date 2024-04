L'Obra Cultural Balear, els Joves de Mallorca per la Llengua i l'Ajuntament de Santa Maria del Camí organitzen per al 20 d'abril l'acte 'Joves músics santamariers per la llengua' amb la participació dels grups Amulet, Embolicats i Mal de Feridura.

L'esdeveniment es farà a les 20 hores a l'auditori de les Cases dels Mestres i també constarà de la projecció del vídeo 'Què feim per la nostra llengua?'.