Terra i Sal guanya el concurs Rissaga Jove i tocarà a l’Acampada Jove 2024

Terra i Sal, grup de folk-indie, ha estat el guanyador del concurs Rissaga Jove celebrat aquest dissabte a sa Pobla. La Plaça Alexandre Ballester ha acollit una nova edició d’aquest certamen, que pretén ser un espai en què grups musicals novells de les Illes Balears i Pitiüses puguin mostrar el seu talent, a més de ser, també, un intercanvi cultural entre artistes d’arreu del territori.

Així, aquest cap de setmana s'ha pogut gaudir de música feta per autors mallorquins, menorquins i pitiüsos en un ambient festiu, amb servei de begudes i venda de marxandatge. Organitzat per Música Jove amb la col·laboració de l’Ajuntament de sa Pobla, Joves per la Llengua i l’Obra Cultura Balear de sa Pobla i el suport de Sa Pobla Ràdio. Enguany hi han participat Terra i Sal, Sacrogermen, Sanxo, Juanjele & Oriol Romagosa i Ca Rater.

El Rissaga Jove és la marca illenca del Música Jove, un concurs de bandes emergents en català que va néixer l’any 2004 i que cada any se celebra a diferents punts dels Països Catalans. Els participants primer passen una fase territorial (en el cas de les Illes, enguany s’ha celebrat a sa Pobla) i finalment concursen a la final de Sant Sadurní d’Anoia en el marc de l’Acampada Jove 2024. El guanyador tocarà a l’Acampada Jove 2025 i obtindrà un premi de 1.000 euros.