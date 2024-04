Llibreria pròpia celebra el primer aniversari amb una impressionant festa aquest dissabte

La Llibreria pròpia va ser la primera botiga a Palma que només ven llibres escrits per autores femenines. Va obrir les portes, el 17 d'abril del 2023, al carrer Argenteria de Palma. Recentment, va canviar d'ubicació, ara és a la plaça Quadrado 10, també de Ciutat.

Aquest dissabte, 13 d'abril, han organitzat una festa doble, per commemorar el primer aniversari i per la inauguració del nou local. De 12.00 a 20.00 hores, a banda dels llibres, hi haurà servei de bar i menjar, i no faltaran les xerrades i actuacions musicals de 'Marikarmen Free', 'Una altra juny', i '&Drya', de Barcelona; 'Malayerba', d'Alacant; i 'Nagasaki project' i 'Random Nancy', de Mallorca, a la plaça Quadrado.

La filòloga Aldana Areco és la responsable d'aquesta llibreria centrada en autores de temàtiques sobre el feminisme, la filosofia i la sexualitat i gèneres com la novel·la, la poesia i el còmic. També se centra en editorials independents, i amb el 50% dels llibres en català.

L'horari de l'establiment és de dimarts a divendres, d'11.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores; dissabtes d'11.30 a 14.30 hores.