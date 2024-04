'Pati de butaques', 'Tabac i sobrassada' i 'Campeón!', finalistes de la 3a edició dels Premis Sonor del pòdcast en català

L’organització dels Premis Sonor ha fet públics aquest dimecres els finalistes de la tercera edició del certamen del pòdcast en català. D’entre les més de 200 candidatures, el jurat del guardó ha escollit tres finalistes per categoria. Els projectes guanyadors dels Premis Sonor 2024 s’anunciaran durant la gala d’entrega de premis que se celebrarà el dilluns 29 d’abril a les 20 hores a l’Auditori 1899 de l’Spotify Camp Nou.

D'entre tots els seleccionats, hi podem trobar tres pòdcasts mallorquins: 'Pati de butaques', 'Tabac i sobrassada' i 'Campeón!'.

Enguany, els Premis Sonor han superat per primer cop els 200 pòdcasts que s’han presentat a les diferents categories. Concretament, hi ha hagut 175 candidatures de pòdcasts diferents i fins a 217 candidatures totals, ja que un projecte es podia presentar a més d’una categoria. En aquest sentit, l’organització destaca la consolidació del guardó dins del panorama del pòdcast en llengua catalana, com demostren les xifres, i es compromet a continuar visibilitzant el talent dels Països Catalans en la creació de contingut en l’àmbit sonor.

Cal destacar, a més, l’àmplia participació en el guardó més popular dels Sonor, el Premi del Públic, que enguany ha recollit més de 2.000 vots. El guanyador d’aquest premi també es coneixerà el dia de la gala, així com els noms dels membres que han format part del jurat.

Aquests són tots els finalistes dels Premis Sonor 2024:

Millor pòdcast de ficció:

Millor pòdcast de narrativa no-ficció:

Millor pòdcast d’entreteniment:

Millor pòdcast conversacional:

Millor pòdcast branded content:

Millor pòdcast d’innovació:

I aquests són els finalistes dels premis que s’atorguen a proposta del jurat:

Millor realització i disseny sonor:

Millor guió:

Millor producció:

Millor podcaster: