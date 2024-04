[VÍDEO] Maria Jaume omple la Sala Apolo en la presentació del disc 'Nostàlgia Airlines'

La cantant mallorquina Maria Jaume ha publicat el tercer disc, 'Nostàlgia Airlines', i l'ha presentat en una Sala Apolo (Barcelona) a rebentar. La cantant de Lloret es va donar a conèixer al 2019 quan va guanyar el concurs musical Sona9 i va enregistrar el primer disc.

A Mallorca tendrem l'oportunitat d'escoltar en directe aquest tercer àlbum, amb què confirma la seva translació a un pop cada vegada més electrònic, més ballable, més vital, el 20 d’abril, a les 21 hores, al Teatre Principal d'Inca.

On ha quedat aquella malenconia que definia les seves cançons? Segueix ben present, però ara conviu amb unes capes d’ironia i despreocupació que li queden la mar de bé. I arriba en un moment dolç, amb les expectatives altes després de la bona acollida dels senzills que ha anat presentant el darrer any com Lo que romp es coret, Ressaca a sa platja i Xin xin i bye bye.

Un pas més en una carrera musical ferma i consistent, després de sorprendre amb l’àlbum de debut Fins a maig no revisc (2020) i consolidar-se amb Voltes i voltes (2022). Les entrades es poden adquirir aquí.

quin concert + màgic... felicitas @mariajaume_ 100% aquest és el teu any🤍 pic.twitter.com/jSViLEZWhf — Mushka (@irmafarelo) April 10, 2024