Inca celebra la Festa del Llibre amb un ampli programa d'activitats per a tots els públics

Un any més, els llibreters de la ciutat d’Inca, les floristeries, els centres educatius i la Biblioteca Municipal participen en el programa de la Festa del Llibre, que organitza l'Ajuntament d’Inca. Any rere any, el consistori de la capital del Raiguer impulsa aquesta iniciativa amb la finalitat de promoure la lectura, especialment entre els més petits, i apropar la literatura a la ciutadania.

El tret de sortida enguany s’avança, amb la presentació-taller del llibre 'El peix Nicolau', de Catalina Valriu i la il·lustradora Petra Pericàs, el dia 12 d’abril a les 18.30 hores al Claustre de Sant Domingo d’Inca. Durant la setmana següent també es presentaran altres obres, com ara 'Mal Pas', de Carme Morell o 'La cuina de la passió', de Tomàs Vivot, i 'Els magrebins a les Illes Balears', de Pere Perelló, novetats editorials que arriben a les llibreries en aquestes dates commemoratives del llibre i la lectura.

El dia de Sant Jordi es celebrarà des de ben prest. De 9 a 20 hores, a la plaça de l’Ajuntament, hi haurà les paradetes de les llibreries Univers Literari, Tot Llibres i Espirafocs; i de les floristeries Nou Art, Floristeria Prohens, Flormania i Flors Ses Nines. A més, enguany col·labora per primera vegada Toy Planet. Com sempre, la Biblioteca Municipal d’Inca estarà al carrer per fer arribar el seu fons i donar a conèixer les seves activitats.

Durant el matí, a més a més, el carrer s’omplirà d’escolars, que compartiran lectures en veu alta amb els visitants.

La festa continua a la plaça de l’Ajuntament a partir de les 16 hores amb la representació de la rondalla 'En Joanet de la gerra', de la companyia Teatritx, i, a partir de les 17.30 hores, es farà l’entrega dels premis del Concurs de Redacció i Glosat Premi Ciutat d’Inca 2024 i del Certamen Escolar de Relat Curt i Poesia 2024 i es presenta el volum que recull els textos dels premiats dels mateixos certàmens de l’any 2023. L’acte compta amb la col·laboració de Comunitart.

A un altre escenari, en el Claustre de Sant Domingo, a les 19 h, es farà la presentació del volum de les XXIV Jornades d’Estudis Locals d’Inca (2023) i de les bases de les XXV Jornades (2024).

El dia acabarà amb la ja tradicional lectura participativa organitzada per la Fundació Es Convent, 'La lectura ens uneix, vens a llegir amb nosaltres?', que enguany té lloc a Sa Quartera, Centre d’Art, a partir de les 19.30 hores.

El cartell de la Festa del Llibre recull també altres activitats literàries del mes d’abril, com ara el Club de lectura feminista, que es reuneix aquest mes dia 18 d’abril, o el contacontes 'Els contes que més m’agraden', a càrrec d’Emmanuel Danet, que té lloc dia 26 d’abril.