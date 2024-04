15 propostes artístiques per a celebrar la 15a edició de La Lluna en Vers

La Fundació Mallorca Literària ha presentat aquest dimecres una nova edició del festival d’estiu La Lluna en Vers, que compleix enguany 15 edicions havent-se consolidat com a oferta cultural de referència a Mallorca. Un públic nombrós celebra d’any en any una programació extensa, de cap a cap d’estiu, i també intensa, amb una proposta setmanal a diferents punts de la geografia de l’illa. Una programació que ha demostrat un gust especial en la confecció del cartell i en l’execució de tots i cadascun dels concerts, cercant el racó perfecte en cada ocasió, procurant una diversitat d’estils, veus i llenguatges, i tenint cura de tots els detalls per convertir les cites de La Lluna en Vers en nits memorables.

Quan giram la vista enrere, ho són certament les dates en què ens visitaren Rodrigo Cuevas o Tanxugueiras, Concha Buika o els Mishima, Judit Neddermann o Mazoni, Maria Arnal i Marcel Bages, Queralt Lahoz o les primeríssimes Marala, l’estrena del Folk Souvenir de Joana Gomila, un dels darrers concerts d’Uc, Maria del Mar Bonet i Miquela Lladó, els actors Pere Arquillué i Mercè Sampietro o Sílvia Bel, Toni Gomila amb Acorar i Peccatum, Pep Tosar per cantar a Nai, Cocanha o les Tarta Relena, The Bookshop Band, entre tants d’altres.

La Lluna en Vers 2024

El festival d’estiu de la Fundació Mallorca Literària presenta enguany una programació madura, que dona continuïtat a l’aposta per la diversitat de veus i d’estils. Amb la paraula com a eix en un ventall que va dels muntatges escènics als recitals, les sessions de folk o la cançó d’autor/a, les conjuncions de música i visuals, de poesia amb electrònica, les noves sonoritats i les propostes més sòlides, tant siguin sobradament reconegudes, com Salvador Sobral, Judit Neddermann o Ferran Palau, o més emergents, com la madrilenya Ede o l’aranesa Alidé Sans. En aquest sentit, cal destacar que una de les singularitats més apreciades del festival és posar en contacte el públic illenc amb artistes poc habituals de Mallorca.

Salvador Sobral

La proposta més destacada de La Lluna en Vers és la de Salvador Sobral, que durà a Mallorca el nou projecte Timbre. Un directe potentíssim, on Sobral estarà acompanyat d’una autèntica big band per fer de l’actuació una gran festa sonora i emotiva. Entre els músics que l’acompanyaran destaquen Magalí Sare o Eva Fernàndez, a més de col·laboracions especials amb músics i amics de Mallorca.

Serà dissabte 3 d’agost a Consolació, la mateixa nit que acollirà l’actuació d’Ede, tota una revelació en la cançó d’autor en llengua castellana, amb lletres que capten la intimitat i la reflexió com a veu d’una generació.

Amb veu de dona

Una de les apostes de La Lluna en Vers és la presència destacada de veus femenines. Enguany amb dones que trepitgen fort i que han vengut a revolucionar el panorama de la cançó. Això es pot veure amb el suport al Mobofest, que enguany compta amb l’actuació de Maria Hein; però també amb una nit de luxe a Sant Joan, amb tres donasses en escena: d’una banda, la presentació a Mallorca d’Alidé Sans, cantant aranesa amb una proposta d’empoderament també lingüístic, en llengua occitana; i, d’altra banda, l’estrena de Sal als ulls, la confluència de dues sensibilitats exquisides, les de Clara Fiol i Anna Ferrer, que mesclaran veu, arrel i poesia en un recital únic basat en textos de dones poetes. També d’arrel és la proposta de les gallegues Caamaño & Ameixeras, que tornen a La Lluna en Vers per reviure una nit de folk, música i dansa amb els temes del seu nou àlbum Quitar o aire.

Grans figures de la música en català

El cartell de La Lluna en Vers d’enguany crida l’atenció per la presència de propostes musicals consolidades de la música en català, com Judit Neddermann, que tancarà a Sant Joan la gira Lar; o Ferran Palau, que encetarà el festival per estrenar disc en el marc d’un esperadíssim retorn als escenaris. I parlam també de Blaumut, una de les bandes de pop en català més influents dels darrers anys.

Una aposta per la innovació i la descoberta

La Lluna en Vers es caracteritza també per integrar propostes que no són tan conegudes. Precisament això aporta un toc especial al festival, que posa a l’abast del públic projectes singulars com el Gregotechno de Marc Vilajuana, que conjuga de manera fascinant el cant gregorià amb l’electrònica i les visuals. O el projecte de Xarim Aresté, que serà al festival amb una banda de grans músics mallorquins. I també hem de parlar d’Imaràntia, una proposta jazzística i d’arrel en tribut als eivissencs UC, amb Miquel Brunet i Maria José Cardona.

Literatura i oralitat

La literatura i l’oralitat són els eixos vertebradors de La Lluna en Vers i així ho demostren propostes escèniques com Estimadíssims malvats, una relectura en clau contemporània de les contarelles tradicionals; Va com va: tornar a les arrels, una reivindicació de la memòria popular i també de la paraula de Vicent Andrés Estellés, en el centenari del naixement del poeta de Burjassot; i El Gran Manicomi, una excel·lent proposta teatral per connectar amb l’imaginari surreal, àcid i electritzant de la poesia d’Antonina Canyelles.