Presentació del llibre 'Palma, retrat d’un temps passat' a Can Sales

Aquest divendres, 12 d’abril, a les 18.30 h, la Biblioteca de Can Sales de Palma acollirà la presentació del llibre Palma, retrat d’un temps passat, publicat per Dolmen Editorial. Un volum del qual ha tengut cura el col·lectiu FAM (Fotos Antigues de Mallorca) i que recull desenes de fotografies captades per la càmera de Melchor Guardia Cuader.

Aquesta nova entrega compta amb edició en català i castellà i és fruit de mesos de feina per a escollir les imatges més representatives i icòniques de la Palma vista pel fotògraf.

Guardia era fill d’un matrimoni aragonès emigrat a Barcelona a mitjan segle XIX. Començà de molt jove a treballar com a perruquer de senyores a Palma. La seva afició a l’excursionisme i a la fotografia va anar augmentant i a mitjans dels anys 50, després d’adquirir una càmera Voigtländer a Casa Vila, va començar a prodigar-se cada cop més i amb resultats extraordinaris.

Amb aquesta càmera va retratar moltes vegades la sortida del sol, contrallums i reflexos de carrers banyats. La vida quotidiana del seu barri, els oficis del carrer, els nins i els seus jocs, els pescadors i les seves xarxes. En resum, l’esdevenir diari d’aquella Mallorca de fa més de mig segle que roman als records de moltes persones.

La presentación anirà a càrrec de Llorenç Miró, Sebastià Bauzà, Pep Llodrá i José Luis Sanmartín, membres de FAM.