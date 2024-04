Palma celebra aquest cap de setmana la primera edició de la Diada de les Rondalles

Palma celebrarà aquest cap de setmana la primera edició de la Diada de les Rondalles, amb la qual la tradició de la literatura oral de Mallorca «prendrà vida».

Segons ha informat l'Ajuntament aquest dimarts, la iniciativa ha comptat amb l'organització de la institució Francesc de Borja Moll i la col·laboració del Consell de Mallorca, l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) i l'Ajuntament de Manacor.

L'emplaçament de referència de les diferents activitats serà el recinte de Ses Voltes, tot i que les jornades es desenvoluparan també en altres espais.

Així, dissabte es desenvoluparà l'activitat 'Rondalles mallorquines. Cinc Rondalles d'en Jordi des Racó', que sortirà de la plaça de Cort per després seguir l'itinerari a través de la plaça Santa Eulària, la plaça Sant Francesc, el carrer Mirador i el carrer Palau Reial.

Es tracta d'una representació de rondalles a càrrec de la companyia Teatrix que, com ha indicat el regidor de Cultura, Javier Bonet, «farà sentir la màgia d'aquests relats sorgits tant de la llegenda popular com de les experiències viscudes per aquells antics mallorquins».

Una altra proposta arribarà de la mà de l'historiador Gaspar Valero, qui dirigirà les rutes anomenades 'Rondalles i llegendes de Canamunt' i 'Rondalles i llegendes de Canavall', ambdues amb punt de partida a la plaça de Cort.

En el programa hi haurà també música a càrrec de Simfovents i tallers, com els de dibuix o el de grafiti. Tampoc faltaran jocs, amb 'Iràs i no tornaràs' i 'Rondaulles', sense deixar de banda el concert de les Pitxorines, previst per al dissabte a les 20.00 hores. La Diada es tancarà amb la Mostra de Ball de Bot i la Dimoniada infantil.

Bonet ha expressat la seva satisfacció per la posada en marxa d'una iniciativa que, segons ha dit, «reivindica la dimensió cultural, social i històrica de les rondalles».

Aquesta modalitat literària, ha explicat el regidor, «es va transmetre oralment, passant d'avis a nets, de pares a fills, de les antigues a les noves generacions, i que descriu i recull la realitat d'aquella Mallorca rural, pagesa, que treballava al camp de sol a sol en unes condicions molt diferents a les actuals».

El regidor ha remarcat també el fet que, «malgrat la seva transmissió oral, les rondalles han sobreviscut al pas del temps i s'han fet presents en l'època moderna».

En aquest sentit, ha elogiat la feina de recopilació i divulgació que, a finals del segle XIX, va realitzar l'escriptor, eclesiàstic i lingüista manacorí Antoni Maria Alcover, sumat a l'aportació efectuada per l'Arxiduc Lluís Salvador.

«La nostra illa, la nostra cultura, està en deute amb aquests dos insignes intel·lectuals i erudits, així com amb totes les dones, tots els homes, que, al llarg de la història, han contribuït, dins dels seus petits entorns familiars, a mantenir viu l'esperit, la lletra i el cor de les rondalles», ha constatat Bonet.

El regidor també ha agrait la col·laboració del Consell, l'IEB i l'Ajuntament de Manacor, que ha cedit les dues escultures amb les quals s'escenificaran les faules 'Joanet de sa gerra' i 'La flor romanial'.

Per la seva banda, la vicepresidenta insular, Antònia Roca, ha defensat la decisió del Consell de declarar les faules Patrimoni Cultural de l'illa, ja que, segons ha dit, «aquesta fórmula incidirà en la protecció efectiva d'un llegat que entre tots cal conservar i potenciar».

Seguidament, el batle de Manacor, Miquel Oliver, ha elogiat la feina efectuada per Antoni Maria Alcover pel que fa a la «preservació de l'herència cultural més íntimament lligada a la història de Mallorca».

A més, ha explicat els principals aspectes de la iniciativa 'Manacor Encantat', que ha permès «recuperar als carrers de la ciutat les figures de personatges emblemàtics de les rondalles».

Finalment, el representant de la institució Francesc de Borja Moll, Antoni Mir, ha valorat la celebració de la Diada i ha apostat per la seva continuïtat amb vista a pròximes edicions.



En la presentació també han estat presents la regidora de Promoció Cultural i Econòmica de Manacor, Paula Asegurado; el director adjunt de l'IEB, Bartomeu Riera; el director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, i alguns artistes que protagonitzaran les dues jornades previstes el dissabte i el diumenge.

Són Emmanuel Danet, vinculat a la representació itinerant de rondalles que es durà a terme durant la Diada; Cecília Giménez, qui intervindrà en l'activitat 'Rapejant rondalles', i la integrant del grup musical Pitxorines Maria Adrover.