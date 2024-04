Presentació de 'Santoral apòcrif. Els sants i la cultura popular', de Gabriel Bibiloni, a Palma

El proper dijous, 11 d'abril, a les 18 hores, es presenta el nou llibre de Gabriel Bibiloni, Santoral apòcrif. Els sants i la cultura popular (Documenta Balear), al Club Diario de Mallorca (Palma).

Es tracta d'un compendi de les formes de vida antiga i actual, les feines, les festes, la fraseologia, els refranys, toponímia i el patrimoni arquitectònic.

Intervendran a l'acte Margalida Mateu, periodista; Felip Munar, comunicador i glosador; i Gabriel Bibiloni, autor del llibre. Per a assistir-hi, cal inscriure's aquí.

En aquest llibre l’autor, tot partint del calendari santoral tradicional, ofereix unes amenes hagiografies que serveixen de base per a construir un compendi de cultura popular que inclou informacions sobre les formes de vida de la nostra societat antiga i actual, les feines, les festes, la fraseologia, els refranys, notes abundants de toponímia i antroponímia, el patrimoni arquitectònic i alhora una visió particular del cristianisme, amb un lleuger punt crític però amb lleialtat i adhesió a l’immens fenomen sociocultural que aquesta religió ha creat. S'hi acompanyen fotografies a color de tots els sants.

Gabriel Bibiloni Canyelles (Pòrtol, 1951) és llicenciat (1974) i doctor (1983) en Filologia Catalana per la Uni­versitat de Barcelona i ha estat professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears del 1976 fins al seu retir el 2022. Com a professor, inves­tigador i divulgador la seva vocació ha estat de con­tribuir a la construcció d’un català estàndard nacional amb els atributs de genuïnitat, unitat i compo­si­cionalitat com a trets necessaris per a fer del català una llengua amb plenitud d’ús i com­pletament normal. Amb aquest objectiu ha format part de nombroses comissions i grups de treball, ha impartit cursos i conferències i ha parti­cipat en congressos. D’ençà de 1991 impar­teix classes a la Universitat Catalana d’Estiu, en la qual és coordinador de l’àrea de Llengua. Ha publicat els llibres Els noms dels carrers de Palma (1985), Llengua estàndard i variació lingüística (1997), La llengua catalana a Mallorca. Propostes per a l’ús públic (1999, coautor), Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears (2001), Amb bones paraules (2012), Els carrers de Palma. Toponímia i patrimoni de la ciutat (2012), El català de Mallorca. La fonètica (2016), Els cognoms de les Illes Balears (2022), El parlar bleda. Una anàlisi de l’esfondrament de la fonètica (2023) i cen­tenars d’articles en revistes científiques, premsa i el seu blog (bibiloni.cat).