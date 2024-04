El llibre 'Escriure la Serra. Mirades contemporànies sobre un territori' ja es pot trobar a totes les biblioteques de Mallorca

El llibre 'Escriure la Serra. Mirades contemporànies sobre un territori', que fa una mirada actual a la Serra de Tramuntana a través de la literatura, ja es pot trobar en les més de 40 biblioteques municipals de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca.

L'entitat impulsora d'aquest llibre, Tramuntana XXI, ha informat que l'obra literària 'Escriure la Serra. Mirades contemporànies sobre un territori' ja es troba a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Mallorca.

L'obra ofereix als lectors una oportunitat per a explorar la Serra de Tramuntana a través de les paraules de set autors contemporanis.

Tramuntana XXI ha explicat també que el llibre es troba disponible a la biblioteca Can Torró d'Alcúdia i s'ha posat a la disposició de l'Ajuntament d'Estellencs, e manera que és a tots els municipis de la Serra de Tramuntana. A més, el llibre es pot trobar a la Biblioteca Ramon Llull de la UIB.

L'entitat impulsora d'aquest llibre ha expressat la seva satisfacció per l'oportunitat de compartir aquesta obra amb la comunitat lectora. Precisament, ha afirmat que 'Escriure la Serra' pretén no sols ser una font d'inspiració per a amants de la literatura, sinó també una invitació a explorar i apreciar la Serra de Tramuntana.

La inclusió d'aquesta obra a les biblioteques locals assegura que el llegat cultural de la Serra de Tramuntana sigui accessible per a tots, fomentant la connexió amb aquest lloc, segons Tramuntana XXI.

Finalment, des de Tramuntana XXI han agraït a les entitats col·laboradores, PEN Català, la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i la Fundació Mallorca Literària, la seva col·laboració, així com la participació del Consell de Mallorca.