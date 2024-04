Explosió d'energia, amor i música al concert de Xanguito a l'Auditori d'Alcúdia

Després d'haver començat els concerts de presentació del nou disc 'Bon Rotllo', dijous 4 d'abril, amb el festival Guitar BCN 24, a la sala de concerts Luz de Gas. El grup Xanguito va desembarcar dissabte a Alcúdia amb les seves noves cançons, sense deixar de banda els seus èxits més reconeguts. Els rebia un Auditori d'Alcúdia ple de gom a gom d'espectadors entusiastes venguts de tot arreu de l'illa.

Però es varen fer esperar pel públic, com la banda consolidada dins del panorama musical català que són. Abans de sortir a l'escenari Xanguito, els espectadors es varen sorprendre amb la sortida d'un cantant que va cantar dues cançons acompanyat de la seva guitarra i escalfant el públic per fer-li els cors. Per problemes de so no es va sentir qui era, però després es va saber. Es tractava de Joan Rovira, el cantant del Baix Ebre, que canta amb Xanguito 'Sempre t'estim', la cançó que obre el quart àlbum d'aquesta banda mallorquina, i que també va obrir el seu primer concert a Mallorca amb les noves composicions del grup.

Els set integrants de Xanguito, Joan Muntaner, guitarres i veu; Josep Castell, baixos; Pau Belenguer, bateria; Miquel Amengual, percussió; Lluc Bimbo, trombó; Marc Pericàs, trompeta; i Sara Mingolla, teclats; saben perfectament com crear un lligam en constant creixement amb els seus seguidors. El grup mallorquí, format l'any 2017, ha evolucionat en tots els sentits: ha introduït nous ritmes a les seves composicions; ha donat més protagonisme als instruments; ha millorat la seva posada en escena, amb noves coreografies, interactuant més amb el públic al llarg de tot el concert i fent que formi part activa de l'espectacle; contagiant el seu entusiasme, més si és possible; i deixant empenta al cor de la gent, indistintament de la seva edat.

El concert de Xanguito a l'Auditori d'Alcúdia va ser tot un espectacle i una fusió amb els seus seguidors. Varen ser gairebé dues hores de música, d'alegria, de gaudi, d'energia, de màgia, d'amor. El grup ho va donar tot amb cada tema, i el feedback rebut pel públic assistent va ser equivalent. Varen acabar amb tres cançons fonamentals per a la banda: 'Fent voltes per Palma', de l'àlbum 'Bon Rotllo', que compta amb la col·laboració de Tomeu Penya, una cançó genuïna, i alhora reivindicativa, la varen interpretar amb tres dels influenciadors que surten a l'original i trepidant videoclip; amb la preciosa i tendra 'Te vendré a cercar', del primer àlbum 'Beix', que té la col·laboració de Pau Debon; i com no, varen concloure l'espectacular concert amb 'Milions d'estrelles', del segon àlbum titulat com aquesta emotiva i penetrant cançó, amb tot el públic il·luminant la platea i l'amfiteatre de l'Auditori d'Alcúdia amb els llums de les llanternes dels seus mòbils.

Joan Muntaner, veu i compositor de Xanguito, es va adreçar diverses vegades al públic que omplia l'auditori, va agrair l'assistència dels presents i a l'Auditori d'Alcúdia, va fer esment del títol del nou disc de Xanguito 'Bon Rotllo': «No tan sols reflecteix l'essència d'aquest treball fet en dos mesos, sinó també el bon rotllo que dona la nostra música al 80 o 85% de la gent». Muntaner va afegir: «Amb la música es reivindica la cultura, i també és una manera de donar-te a conèixer. Xanguito entén la música com a medicina per a l'ànima». I va acabar dient: «Si heu passat la meitat de bé que nosaltres ja ens donem per satisfets».