El Consell celebra la Setmana Europea de l’Artesania amb una trobada d’artesans a Alaró i una fira de primavera a Alcúdia

El Consell de Mallorca celebra la Setmana Europea de l’Artesania amb dos esdeveniments a l’illa: una trobada d’artesans a Alaró i una fira de primavera a Alcúdia per a destacar la riquesa, diversitat i singularitat dels oficis artesans.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha explicat que la trobada d’artesans és una iniciativa innovadora a l’illa: «es crearà un espai de diàleg sobre la situació actual de l'artesania i es promourà la interacció entre els artesans, per afavorir els vincles professionals». Roca ha assegurat que l'artesania és un sector que s'interrelaciona i es complementa molt bé: fusters i cordadors de cadira, teixidors i cosidors o ceramistes i artesans de la gastronomia, entre altres».

Aquesta jornada es durà a terme divendres, 5 d’abril, i també comptarà amb una taula redona sobre la formació i el relleu generacional, «un tema crucial per a la sostenibilitat a llarg termini dels oficis artesans», ha destacat la vicepresidenta i consellera. A més, la jornada conclourà el capvespre amb exposicions de famílies d'artesans, que compartiran els seus desafiaments específics i les solucions que van trobant, facilitant així un aprenentatge transversal entre els diferents oficis.

I Fira Artesana de Primavera

Per a clausurar els Dies Europeus de l'Artesania, el Consell de Mallorca ha organitzat, per al diumenge, 7 d'abril, la primera Fira Artesana de Primavera, que es durà a terme a Alcúdia, concretament al passeig Pere Ventayol.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha destacat que també serà una iniciativa innovadora, «perquè fusionarà artesania, cultura i patrimoni: els assistents podran gaudir no només de l'exposició artesana, sinó també de visites guiades gratuïtes a la ciutat romana de Pollentia i actuacions musicals pensades tant per a infants com per a adults.