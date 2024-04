Acte de presentació del documental 'Niñas de arena: El futuro de la infancia y mujer saharaui' a CineCiutat

L'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears organitza el 5 d'abril a les 18.30 hores al CineCiutat de Palma l'acte de presentació, projecció i petit col·loqui del documental 'Niñas de arena: El futuro de la infancia y mujer saharaui' dirigida per Raúl Guillamón, fundador de l'ONG Visual Lives. Niñas de arena és la seva òpera prima.

Protagonitzat, entre d'altres, per Benda Lehbib, activista i autora del blog Vivencias de un niño saharaui, el documental tracta sobre com una jove sahrauí a la diàspora, la mateixa Benda, es demana sobre el futur de la infància i la dona del seu poble. L'acompanyem durant un viatge emocional als campaments de refugiats per conèixer la cara més humana del conflicte. La pel·lícula deixa el polític com a mer context per a centrar-se en els somnis i el drama d'un poble determinat en la lluita per tornar a casa.