'Llegir Barcelona, Passejada literària per la capital catalana' de David Clusellas i Codina es presenta a Palma

'Llegir Barcelona, Passejada literària per la capital catalana', és un assaig que consisteix en una passejada per la Capital i una lectura dels autors que s'hi han referit. El llibre es presentarà a Palma el dijous, 11 d'abril a les 18.30 hores a la Comicteca de la biblioteca pública de Can Sales. A l'acte hi participarà l'autor, David Clusellas i Codina i el també escriptor, Miquel Àngel Lladó Ribas.

Llegir Barcelona és un assaig divulgatiu que també vol ser una passejada literària per la capital catalana a través dels textos que n’han determinat la representació. A través d’una selecció de novel·les, Llegir Barcelona es capbussa en la narrativa de sis autors: dos d’expressió catalana (Mercè Ibarz i Marta Rojals), dos d’expressió castellana (Milena Busquets i Eduardo Mendoza) i dos d’expressió francesa (Mathias Énard i Grégoire Polet). L’autor afirma que tot i que els autors escollits són prou diferents, la majoria formula les mateixes anàlisis i crítiques al model actual de Barcelona.

El període que s’hi descriu s’estén des de la vigília del Fòrum Universal de les Cultures fins a la Barcelona dels Indignats i les grans manifestacions independentistes.

Llegir Barcelona també és una reflexió sobre l’aportació que la literatura fa a la societat de manera que el lector pugui participar a l’anàlisi del temps històric. Barcelona, la capital moderna Però la reflexió de Llegir Barcelona no només se centra en la mirada actual, sinó que també intenta aprofundir en la idea de modernitat, un concepte que Barcelona duu inscrit al seu ADN.

Metròpoli de referència a la Mediterrània occidental, la capital de Catalunya s’ha emmirallat històricament en les grans capitals europees i, de manera especial, en París. És per aquest motiu que Llegir Barcelona redescobreix la vocació de modernitat de la ciutat i l’inscriu en la llarga tradició que neix amb el Modernisme. Barcelona és, avui dia, una ciutat moderna? Què en queda de l’eufòria expansiva dels Jocs Olímpics? Barcelona és un referent internacional o bé només ho és per a si mateixa? Hi ha hagut una renovació creativa després del Fòrum Universal de les Cultures? Com ha afectat tot això la vida dels barcelonins? Encara es pot viure a Barcelona després de la crisi financera i immobiliària? La modernitat de Barcelona contribueix al progrés social o bé només és un reclam per a turistes? En aquest sentit, Llegir Barcelona contribueix al debat actual sobre el model de ciutat i dona arguments i idees per trobar-hi respostes.

David Clusellas i Codina (Avinyó. 1979) és màster en Lletres Modernes per la Universitat de Borgonya, graduat en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat Oberta de Catalunya, llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra i diplomat en Estudis Europeus per la Universitat de la Sorbona-Nova. Com a periodista ha treballat a Catalunya Cultura i Ràdio Estel, entre altres mitjans. Ha estat guardonat amb el premi Rosalia Rovira de Comunicació 2000 i ha estat el responsable de comunicació de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. Com a docent, ha exercit de professor associat a la Universitat Perpinyà Via Domícia.