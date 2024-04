Aquest és el llarg i explícit títol del llibre d'Antoni Rodríguez Mir, que acaba de publicar Lleonard Muntaner Editor.

El llibre es presentarà el proper 9 d'abril, a les 19.00 hores, a Can Alcover (carrer Sant Alonso, 24 de Palma) i l'acte comptarà amb la participació de l'autor, de la periodista Margalida Mateu i de l'editora Maria Muntaner.

'1.111 llamps i pestes. Diccionari d’insults, exageracions, flastomies, metàfores, locucions, mofes i frases fetes despectives i de no dir' és un recull que ha compilat Antoni Rodríguez. És una proposta original i fins i tot un punt sorprenent. Caterina Valriu explica al llibre que «Anar a la recerca dels insults antics i moderns, dels que consten en fonts escrites —aplecs, diccionaris, rondalles i molts d’altres documents— i dels que encara just es fan presents a l’oralitat més actual, dels més greus als més innocus, dels senzills que són tan sols un mot carregat de força als que formen una frase absurda però plena de sentit, dels més nostrats als manllevats, dels blancs als escatològics… és una bella aventura, divertida però que també convida a la reflexió. Perquè no ha estat just una recerca per fer-ne un caramull o una llista, l’autor els ha ordenat, classificat i explicat, n’ha indicat les fonts i hi ha adjuntat molts d’exemples. En definitiva, n’ha fet un recull que posa a l’abast dels lectors a qui la curiositat empeny a obrir aquest llibre, a fullejar-lo, a llegir-lo per saber i descobrir, per riure i sorprendre’s, per valorar i recordar».