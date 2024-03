'Nova Planta 2034. Ni treva, ni pau' o quan els catalans es cansin d'anar amb bones

Es llegeix ràpidament i enganxa. És una novel·la «postoctubrista» on catalans violents i armats lluiten l’any 2034, sense treva ni pau. És 'Nova Planta 2034. Ni treva, ni pau', novel·la escrita per Marc Comanegra (pseudònim), editada a Amazon i que ja és a la venda. Imagina un xoc violent a Catalunya d’aquí a deu anys. Pren elements de ciència-ficció i dóna molta importància a elements com l’ús avançat de tecnologies, tant militars com civils. Però també serveix a l’autor per a fer una reflexió geopolítica sobre els tics autoritaris que les democràcies europees comencen a adoptar copiant models com el xinès.

Sinopsi de 'Nova Planta 2034. Ni treva, ni pau'

La matinada del 26 de gener de 2034, les agències d’intel·ligència internacionals detecten que tot Catalunya s’ha quedat, sobtadament, a les fosques i sense telecomunicacions, aïllada del món. Sense que en siguin conscients, un misteriós grup armat comença a prendre el control dels carrers de Barcelona. El primer que fan és detenir el president de la Generalitat i anunciar-li que l’executaran immediatament.

Es tracta d’un cop d’estat provocat per la signatura de pau humiliant que acaba de fer Espanya amb el Marroc, forçada pels EUA? És un atac islamista, com el que va prendre el control del Paquistan el 2032 o conquerí Melilla el 2033? O són els catalans, que s’han alçat contra el govern ultranacionalista que governa Espanya gràcies a un monarca autoritari?

La Catalunya que encara viu sota les conseqüències del referèndum del Primer d’Octubre i una declaració d’independència avortada, esdevindrà el camp de batalla d’un actor desconegut, on la venjança, el poder absolut i la ràbia acumulada per uns esdeveniments històrics oblidats faran que els catalans s’hagin d’enfrontar al costat més fosc de la naturalesa humana.

Amb un ritme trepidant, gairebé cinematogràfic, el lector es demanarà constantment què passa realment, es trobarà davant esdeveniments inesperats i haurà de reflexionar sobre què faria en cada situació, encarant-se a les seves pròpies contradiccions.

Podeu llegir gratuïtament els tres primers capítols aquí.