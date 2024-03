'1.500 receptes de cuina mallorquina': un llegat gastronòmic que forma part del patrimoni de Mallorca

Sens dubte un dels llibres que marcaran la Diada de Sant Jordi d'enguany serà el volum editat per Documenta Balear '1.500 receptes de cuina mallorquina'.

Es tracta d'un recull de les 1.500 receptes recuperades, cuinades i tastades per l’Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca durant els seus primers 35 anys d’existència. Són receptes que configuren els plats autòctons de la cuina illenca, recuperades tant d’antics receptaris, manuscrits o impresos, i llibres de cuina com de fonts orals. Totes han estat cuinades i tastades per algunes de les gairebé 250 persones que han col·laborat amb l’Acadèmia en aquesta tasca, i que han aportat els seus coneixements.

«Aquest llibre cobra un relleu especial en els temps presents, perquè la transformació que ha sofert la nostra estimada illa, com molts d’altres indrets, des de l’arribada del turisme, ha provocat un canvi radical en els nostres costums i manera de viure. Els canvis produïts, positius per a tantes coses, han afectat profundament la nostra gastronomia i sobretot la que sabem tradicional. Preservar aquesta memòria illenca és el que s’ha proposat el present receptari. Som conscients que, cuinant avui moltes de les receptes que figuren al llibre, no es poden obtenir els resultats en colors, textures i sabors de què disposaren i gaudiren els nostres avantpassats. Ara tenim limitacions ferestes, perquè les matèries primeres no són les d’aquell temps. N’hi ha que han desaparegut, unes altres (animals i vegetals) estan protegides i no se’n pot fer ús. A més, els gusts de les noves generacions han canviat i les cuines foranes ens han envaït sense que ningú, o només uns quants, s’hagi preocupat de defensar la nostra antiga cuina tradicional», expliquen els autors.

Els coordinadors

Gabriel Morell Solivellas (Palma, 1952). És llicenciat en Dret per la Universitat Central de Barcelona i missèr en exercici. Ha estat membre de l’Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca des de la seva constitució i n’ha estat president, com també de l’Associació de Navegants del Mediterrani (ADN). És autor dels set llibres de Cròniques i receptes, coautor amb Pep L. Vidal Alcover de la 'Historia y evolución de la cocina de Mallorca', publicats per l’Acadèmia, i de 'Recetas marineras mediterráneas para cocinar a bordo'.

Ha estat membre del Consell de Cultura Popular del Consell de Mallorca, ha escrit nombrosos articles de gastronomia i restauració i és col·laborador habitual de publicacions relacionades amb la vida marina i la navegació.

Antoni Contreras Mas (Palma, 1951). És investigador de la cuina i la gastronomia amb especial dedicació a la mallorquina. Ha estat membre de l’Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca i ha publicat mig centenar d’articles i opuscles sobre cuina i gastronomia, en revistes especialitzades i publicacions dels professionals del ram. Escriu les seccions 'Menjar i beure' i 'Racó dels amics dels vins' al diari Última Hora. Ha dictat conferències i col·laborat en cursos sobre història de la gastronomia i la cuina de Mallorca a la Universitat Oberta i l’Escola d'Hosteleria de la UIB, i també a les Universitats de Tarragona i Girona, al Centre de Professors de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en institucions municipals locals i empreses privades. És autor de Capítols de cuina mallorquina (2014), Capítols dolços de cuina mallorquina (2017) i La cuina en temps de Ramon Llull (2017). En col·laboració amb Antoni Piña Florit publicà 'El «menjar blanc»: orígenes y evolución de un plato' (1996), 'La sobrassada de Mallorca. Cuina i cultura' (2000) i 'La cuina i el temps' (2002), i, amb Alexandre Font Jaume d’'Els dolços del cardenal Despuig' (2014).

L'Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca començà el seu camí el maig del 1986 i es constituí com a associació el desembre del 2004. De llavors ençà ha estat presidida per Guillem Puerto Rosselló, Raimundo Clar Garau, Pere d’A. Gual de Torrella i Viala, Gabriel Morell Solivellas i Josep Lluís Roses Ferrer. Les 63 persones que n'han estat membres, els noms dels quals figuren al final del llibre, han dedicat els seus esforços a recuperar i conservar la cuina mallorquina i l’han donada a conèixer a les persones interessades. Avui dia, l’associació és la promotora d’una Acadèmia de Gastronomia Balear.