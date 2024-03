Neixen els premis Mallorca Jove per a fomentar la creativitat en català i les rondalles entre els joves de l’illa

El Consell de Mallorca presenta els nous premis literaris Mallorca Jove, una convocatòria que té l’objectiu de fomentar la creativitat en l’expressió escrita i reforçar les competències lingüístiques entre els alumnes de tercer i quart d’ESO i batxillerat de qualsevol centre de Mallorca.

La convocatòria té una dotació de 2.400 euros i pretén donar a conéixer les rondalles entre els escolars, per la qual cosa les obres presentades han d’incloure, obligatòriament, alguna de les següents paraules: aperduar, braverol, vinclar, brufar, tumbaga, gínjol, esclafit, regiró, esplugar, tudar, vega o jaç.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha assegurat que un dels seus objectius al capdavant del departament és donar a conèixer la cultura de l’illa entre els més joves: «És important que els alumnes de Mallorca coneguin les nostres arrels, la llengua pròpia i el lèxic de les rondalles».

Categories

Hi haurà quatre categories: dues de narrativa i dues de poesia. En narrativa hi haurà dos premis: Joana E., en commemoracio de la novela de Maria-Antònia Oliver, a qui, per cert, el Consell de Mallorca acaba de dedicar una biblioteca a Binissalem, i Bearn, en reconeixement de Llorenç Villalonga.

Pel que fa a poesia, les categories són Pi de Formentor, ja que l’any que ve fa 150 anys que es va escriure per part de Costa i Llobera, i Balanguera, per ser l'himne oficial de l’illa.

En les quatre convocatòries hi haurà dos premiats: 350 euros per a l’obra guanyadora i 250 per a la finalista.