La revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, ha publicat dues noves ressenyes elaborades per l'escriptor i crític literari, Pere Joan Martorell.

Es tracta del poemari 'Dickinsonianes' de Joan Antoni Cerrato publicat per El Gall Editor l'any 2023 i 'Les paraules viuen a l’esperit', una tria d'assaigs de Virginia Woolf feta per Dolors Udina i Iris Llop i editada per Quid Pro Quo, també el 2023.