L’IEB convoca el concurs 'Per Sant Jordi, Mou la Llengua' per a celebrar el Dia del Llibre

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) convoca un concurs d’enregistrament de vídeos en el marc de la celebració de Sant Jordi, Dia del Llibre, data entorn de la qual s’organitzen nombroses activitats relacionades amb el món literari i amb la lectura. Cal destacar que un dels elements centrals d’aquesta diada en l’àmbit cultural és la promoció de la llengua i la literatura escrita en català, d’acord amb les finalitats que té aquesta institució.

Per tot això, 'Per Sant Jordi, Mou la Llengua' és una iniciativa de l’IEB amb un doble objectiu: promoure la lectura i el consum d’obres literàries en llengua catalana entre els joves de les Illes Balears i estimular la creació i la difusió de continguts audiovisuals a Internet en català. Per a aconseguir-ho, s’ha posat en marxa aquest concurs de vídeo de recomanacions literàries, adreçat a joves lectors d’entre 14 i 20 anys, amb un termini d’inscripció que començarà el dia 25 de març i finalitzarà el dia 15 d’abril.

La participació ha de consistir en l’enregistrament d’una filmació, de manera individual, en què es llegeix un fragment d’una obra literària, sigui narrativa, teatre, còmic, novel·la gràfica, etc., en llengua catalana, juntament amb una explicació breu que exposi per què han triat el fragment en concret. La publicació de les produccions s’haurà de fer a les plataformes YouTube, Instagram o TikTok, amb l’etiqueta #PerSantJordiMoulaLlengua.

El concurs comptarà amb tres premis de la mateixa categoria, que seran determinats per un jurat, qui en valorarà globalment l’originalitat i la creativitat, la qualitat del contingut, la qualitat tècnica i lingüística, i la capacitat expressiva i per captar l’atenció de l’espectador, que mostri cada participant amb el seu projecte. Entre els guardons s’inclouen un lot de llibres i un joc de taula en català, entrades a concerts de música en llengua catalana, i entrades a espectacles esportius.

Els guanyadors es donaran a conèixer el pròxim 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, durant l’enregistrament d’un pòdcast amb Júlia Mèrida a la parada de l’Institut d’Estudis Baleàrics a Palma.