Doble presentació literària a Santa Margalida, aquest dijous

L'editorial Lleonard Muntaner conjuntament amb l'Ajuntament de Santa Margalida i la llibreria Quart Creixent, de Palma; organitzen aquest dijous, 21 de març, a les 19.30 hores, a la Sala de la Rectoria, carrer de la Constitució 24 de Santa Margalida. La presentació de dos llibres editats per Lleonard Muntaner-Editor, amb l'assistència dels dos autors.

Per una banda, '1.111 llamps i pestes. Diccionari d'insults, exageracions, flastomies, metàfores, locucions, mofes i frases fetes despectives i de no dir', d'Antoni Rodríguez Mir. Amb pròleg de Caterina Valriu Llinàs. '1.111 llamps i pestes' és un recull d'insults antics i moderns, greus i innocus, mots senzills i frases absurdes ordenats per ordre alfabètic, nostrats i manllevats, blancs i escatològics... En definitiva, un recull que posa a l'abast dels lectors a qui la curiositat empeny a obrir el llibre per saber i descobrir, per riure i sorprendre's, per valorar i recordar.

Antoni Rodríguez Mir, nascut a Granada, l'any 1960. Ha estat regidor de MÉS per Mallorca a l'Ajuntament d'Inca durant quinze anys, durant la legislatura 2014-2018 com a regidor de Cultura.

Com a escriptor, ha guanyat un seguit de premis literaris. Ha publicat el llibre de poemes 'Cub de silencis' i el volum de narrativa 'Nòmades', a més d'una desena de poemes i narracions en diverses antologies. El 2020 va publicar la seva primera novel·la 'Pac qui deu' amb Lleonard Muntaner Editor.

Per altra banda, es presenta també 'Els magrebins a les Illes Balears. Entre el costum, la cultura i la religió', de Pere Perelló i Payeres. Amb pròleg de la doctora Dolors Bramon. 'Els magrebins a les Illes Balears' és un recull d'una vintena d’articles en els quals Pere Perelló i Payeres reuneix des de relats quotidians fins a fragments històrics. Un recull d’històries personals, amb noms i llinatges, de bocins de la història i dels costums magrebins.

Pere Perelló i Payeres, nascut a Sa Pobla l'any 1960. Ha estat policia local, historiador local i entès en seguretat pública. A la legislatura 2015-2019 va ocupar el càrrec de Director General d’Emergències i Interior del Govern de les Illes Balears. Des del 2019 treballa a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de sa Pobla. Ha publicat diverses monografies i treballs de recerca.