Oberta la convocatòria del VII Certamen Art Jove de poesia Salvador Iborra

Convocada la setena edició del Certamen Art Jove de poesia Salvador Iborra, que organitza l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) juntament amb l'Agència Catalana de la Joventut i l'Institut Balear de la Joventut. S'hi poden presentar escriptors d'entre 18 i 30 anys amb un poemari. El termini és obert fins al 7 de juliol.

El premi vol ser una eina de professionalització, a banda d'esperonar i fomentar la literatura en llengua catalana, i per aquest motiu a més a més de les aportacions monetàries (2.000 euros) el poemari guanyador serà publicat a càrrec de l'editorial Viena, amb distribució a la península i a les Illes Balears. Els finalistes gaudiran d'una formació plegats, que es durà a terme del 1r al 3 de novembre a Terrassa. El guanyador es donarà a conèixer en un acte públic que es farà el cap de setmana del 22 al 24 de novembre a Mallorca.

Homenatge a Salvador Iborra

Salvador Iborra (València, 1978 - Barcelona, 2011). Poeta, periodista i professor. Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València, col·labora en el suplement de cultura L'Espira, del Diari de Balears, activitat que compagina amb l'escriptura i amb la docència. Des de l'any 2009 viu a Barcelona, on estudia un màster en literatura, art i pensament a la Universitat Pompeu Fabra. El seu primer poemari apareix dins l'obra col·lectiva Arran de terra. 12 poemaris (1998) i és autor dels llibres de poesia Un llençol per embrutar (2003, Premi Betúlia de poesia de Badalona), Les entranyes del foc (2005, Premi Domènec Perramon de poesia) i Els cossos oblidats (2009, Premi de poesia Jaume Bru i Vidal). L'any 2011 Salvador Iborra mor assassinat al barri Gòtic de la ciutat.

Podeu veure aquí la cronologia de guanyadors i tota la informació sobre el premi.

Edició 2023

Els enyoooors, de Jun Komura, va ser el poemari guanyador del VI Certamen Art Jove de poesia Salvador Iborra. El llibre ha estat editat per Viena Edicions. Jun Komura / 小村、潤。(Barcelona, 2002) compagina els estudis de filologia catalana a la Universitat de Barcelona amb la feina de llibreter. En interessar-se pels orígens de la seva família, va descobrir la poesia i el nattō gràcies al club d’haiku que organitza la comunitat japonesa de Barcelona.