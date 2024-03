8M a la UIB: 'Palestina: la lluita de les dones a Gaza'

En el marc de les activitats organitzades a la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb motiu de la commemoració del 8M, es durà a terme una taula rodona on tres dones repassen, des de perspectives diverses, la situació actual i la lluita històrica de les dones palestines a Gaza, parant especial atenció a l'actual situació de greus de violacions de drets humans, especialment per a les dones.

Hi participen Laura Camargo Fernández, professora de la UIB, Khansaa Abumandil, dona de la Franja de Gaza i May Kharraz Kassouh, estudiant de Dret de la UIB i activista de Mallorca per Palestina.

Serà divendres, 22 de març, a les 18.30 hores, a l'aula 15, edifici Sa Riera (Palma).