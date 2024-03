Concert de Sheila Blanco a la Biblioteca Pública de Palma Can Sales

El Dia Mundial de la Poesia és un dia per honrar els poetes, reviure tradicions orals, promoure l’escriptura i la lectura de la poesia i fomentar la convergència entre la poesia i altres arts com el teatre, la dansa, la pintura i la música. Per aquest motiu la Biblioteca Pública de Palma Can Sales ha convidat la pianista, compositora i cantant Sheila Blanco, per oferir el concert 'Cantando a las poetas del 27', dia 21 de març, a les 18.30 hores.

Sheila Blanco porta una llarga carrera com a cantant de jazz, i és coneguda per fusionar textos amb música, tant clàssica com pop, rock, folk i jazz, creant una simbiosi entre llenguatges artístics, amb un estil molt personal. Així mateix, el seu treball està molt enfocat a la reivindicació i recuperació d'escriptores espanyoles, de les quals ha realitzat acurades adaptacions musicals de les seves lletres.

A aquest concert, acompanyada únicament per la música de piano, Sheila Blanco posa veu i ritme a una selecció de poemes d’algunes de les millors poetesses de la Generació del 27, interpretant una música que aprofundeix en les emocions que impregnen els seus poemaris i que aborden temes universals, personalitzats en les vides de cada poetessa com són l'amor, el dolor, l'exili, la bellesa, la pena, el remordiment…

Algunes d’aquestes poetesses són Carmen Conde, primera dona en formar part de la RAE; Ernestina de Champourcin, nominada al Principe de Asturias de las Letras; Concha Méndez, poeta surrealista fundadora de l'impremta Verónica; Pilar de Valderrama, poeta i dramaturga fundadora del Teatro Íntimo Fantasio i Margarita Ferreras, autora de Pez en la tierra.

Després d’una investigació de més de tres anys, Blanco va seleccionar els poemes que més l’inspiraren i els adaptà per poder-los cantar amb el piano. D’aquesta manera, la cantant pretén donar a conèixer, a més d’homenatjar, aquestes dones que injustament han estat esborrades i oblidades de la Generació literària que els hi pertany.

Durant l’espectacle, la protagonista presenta cada una d’aquestes autores i dels poemes que canta per tal de contextualitzar-los. Finalment, abans d’acabar el concert, Sheila interpreta dos poemes més, un escrit i compost per ella mateixa que dedica a aquestes escriptores i un altre de la poeta gallega Rosalía de Castro.