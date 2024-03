Qui és el millor creador de contingut en català de l’any?

Expandir i consolidar l’impacte de la figura dels creadors de contingut a tot el domini lingüístic català és clau, per aquest motiu l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) i la plataforma digital cultural, Tresdeu, del País Valencià, han decidit crear els Premis AMIC-Tresdeu, als creadors de contingut en català. Una iniciativa que, de la mateixa forma que els Premis Ídolo o els Premis Esland, en aquesta ocasió tenen l’objectiu de guardonar i posar en valors als millors creadors i creadores de contingut en català.

Després de cinc edicions al País Valencià, arriba a Barcelona la primera edició dels Premis AMIC-Tresdeu. Aquesta iniciativa va néixer amb l’objectiu d’englobar a tots els territoris de parla catalana i ha aconseguit més de 310 projectes inscrits. A partir de les propostes, un jurat professional ha estat l’encarregat de seleccionar cinc finalistes per cada categoria, els quals optaran a ser els guardonats en tretze categories diferents que es lliuraran el pròxim dimecres 10 d’abril de 2024 al CaixaForum Barcelona (Auditori), situat a l'Av. De Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 de Barcelona, en una celebració que reunirà a gran part dels creadors en català i comptarà amb les actuacions en directe de Ginestà i Colomet, entre altres sorpreses.

Entre els finalistes trobam creadors destacats en el panorama actual com Juliana Canet, Croqueta de Xocolata, Cabrafotuda, Alex Tous, Can Putades, Maria Vallespí, Alegria de Poble, Simmer Valenciana, Julen Music, el pòdcast l’Arrabassada i Anam Fent o Antoni Guiscafré, entre d’altres. Consulta tots els finalistes aquí.

Les temàtiques premiades són: Millor creador/a de contingut cultural i art, Millor creador/a de contingut d’esport, Millor creador/a de contingut d’humor, Millor creador/a de contingut lifestyle, Millor creador/a de contingut de videojocs, Millor creador/a de contingut de conscienciació social, amb un premi de 400 € per cadascuna.

A més a més, també descobrirem al Millor creador/a de l’any i Millor creador/a revelació de l’any, dotats amb un premi de 1.600 € i 800 € respectivament, i s’atorgarà un reconeixement a la creació en les següents categories: Millor streamer, Millor tiktoker, Millor youtuber, Millor pòdcast i Millor instagramer de l’any.

Vota pel teu creador preferit

El públic també és un element clau en aquesta primera edició, ja que té l’oportunitat de votar per la seva proposta preferida en cadascuna de les tretze categories. Les votacions estaran obertes des d’aquest 13 de març fins al 31 de març. Per a poder votar s’ha d’entrar a la web www.amictresdeu.cat i fer clic al formulari. Pròximament, s’anunciarà com aconseguir les invitacions per a assistir a l’esdeveniment, entre altres novetats.