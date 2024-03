Binissalem inaugurarà divendres que ve la biblioteca Maria-Antònia Oliver

El Consell de Mallorca inaugurarà divendres que ve, dia 22 de març, la biblioteca i sala de lectura Maria-Antònia Oliver a Binissalem. Es tracta d'un espai polivalent dedicat a l'autora mallorquina i que vol servir de lloc de promoció de la lectura.



L'acte d'inauguració començarà a les 18.00 hores amb la ruta teatralitzada 'Torna, Lònia Guiu!', un passeig per Binissalem que començarà davant el portal de l'ajuntament i recorrerà el poble per a descobrir a Maria-Antònia Oliver a través dels seus personatges més estimats.



Seguidament, a les 19.00 hores, tindrà lloc l'acte inaugural a la Casa Llorenç Villalonga - Museu Literari (carrer Bonaire, 25), que precedirà la presentació de l'antologia poètica feminista 'Flamarades sortiran'. Intervindran l'antòloga Maria Antònia Massanet i l'editora Matilde Martínez.



Finalment, tancarà l'acte un recital de veus poètiques femenines actuals com Tonina Canyelles, Joana Abrines, Roser Amills, Maria Magdalena Gelabert, Àngels Moreno, Anna Pantinat i Aina Riera.



La cambra pròpia



Aquest nou espai, es proposa un triple objectiu. D'una banda, donar a conèixer la figura i l'obra de Maria-Antònia Oliver, recollint una selecció d'objectes i documents que són representatius, que estaran exposats a la sala i seran una finestra al món de l'autora.



D'altra banda, permetre l'accés a la seva biblioteca personal, en l'horari habitual de la Casa Llorenç Villalonga i en sessions concertades per a petits grups. També es preveu un servei de préstec limitat a les obres de la biblioteca, amb l'objectiu que esdevingui un actiu en la divulgació literària.



Finalment, i per a fer d'aquesta biblioteca un espai viu, des de la Fundació Mallorca Literària s'organitzaran les sessions de 'Cambra oberta', trobades lectores mensuals on s'abordaran la literatura contemporània, sobretot en clau femenina; la traducció de narrativa europea i la selecció de l'autora, sobre la base de l'obra de Maria-Antònia Oliver.



Maria-Antònia Oliver



Maria-Antònia Oliver (Manacor, 1946 - Biniali, 2022) va ser, abans que escriptora, una dona líder. Va consagrar la vida a la literatura, desplegant creativitat i embranzida per a professionalitzar la tasca de narradora, de traductora, de correctora i guionista. Tot això ho va dur a terme des de la seva cambra pròpia, un espai íntim que va construir a les cases que va habitar a Barcelona i a Mallorca, tant a Manacor com Biniali.



En aquesta cambra pròpia, on escrivia de dia -sobretot després del trasplantament de cor i de la mort de la seva parella, Jaume Fuster-, compartia espai amb la seva biblioteca. Ho habitaven autors locals i universals, des de Mossen Alcover, Maria Aurèlia Capmany o Pere Calders, fins a Jane Austin, Virgínia Woolf, Hellman Melville i John Irving, que es van anar trobant amb Lònia Guiu i altres personatges de la seva literatura. També estaven els seus gossos, Mel i Blanqueta, al costat l'albercoquer, el llimoner i la xicarandana dels seus últims relats.



La Fundació Mallorca Literària ha recreat aquest espai seu de recer, com el de Virgínia Woolf, on concentrava la creativitat, per a convertir-ho en una sala de lectura i d'homenatge, un punt de trobada viva i acollidora per a celebrar la seva escriptura a través de les lectures que la van acompanyar. Tot això, espai i temps, en unes dimensions infinites que són el millor llegat d'aquesta autora.