Arriba la segona edició del festival de música per a famílies TribuFest

La segona edició del festival de música per a famílies TribuFest es farà el primer de juny al Parc Municipal de la Torre de Felanitx i comptarà amb The Tyets, Xiula, L.A.The Band, Reggae per Xics (The Penguins), Lali Begood, Dr Zhaska i La Banda del Misterio, el Circ Bover, Canciones para Matilda i Siamiss Djs. El festival transcorrerà entre les 11 i les 23 hores.

La primera edició del festival, que es va fer el primer de juliol de l'any passat, va aconseguir l'assistència de 2.500 persones ja que ofereix concerts de música de diferents estils per grans i petits on gaudir d’un dia en família, amb una banda sonora immillorable i una oferta

complementària de qualitat: tallers creatius, espai per nadons, diversitat d’espectacles artístics, zones de descans, zona de Street Food i més.