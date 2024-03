Presentació del llibre 'El moviment obrer a Mallorca' a Llucmajor

L’OCB Moullucmajor ha organitzat la presentació del llibre de Pere Gabriel titulat El moviment obrer a Mallorca. Presentarà l’acte Maties Garcias i hi intervendrà l’autor del llibre el proper dijous, 21 de març, a les 19 h al Claustre de Sant Bonaventura, Llucmajor.

L'aparició l'any 1973 de l’obra de Pere Gabriel El moviment obrer a Mallorca va marcar una fita ineludible en la histo­riografia mallorquina per la seva aportació al conei­xement de l’activitat i la presa de consciència obrera en la Mallorca de l’època anterior a la Guerra Civil, una tragèdia que ho va capgirar tot.

Pere Gabriel situa el moviment obrer mallorquí dins el marc de la història política; analitza la presència i el paper del republicanisme del moment; repassa la incorporació del mutualisme i el cooperativisme, i dedica una atenció especial a la Part Forana i els nuclis perifèrics de Palma, i també al moviment sindical agrari impulsat per l’obrerisme militant.

Cinquanta anys després, aquesta segona edició, revisada i aug­mentada, incorpora el documentat treball que l’autor va publicar llavors a la revista Randa sobre el moviment obrer i l’obrerisme del segle xix, amb una presència determinant del moviment republicà, i també de l’anarquisme bakuninista i l’anarcocol·lectivisme. A més, per remarcar els grans avenços de la historiografia social contemporània mallorquina i facilitar l’aprofundiment en els nombrosos aspectes plantejats en aquesta edició, s’inclou ara un extens annex bibliogràfic.

Pere Gabriel i Sirvent (Terrassa, 1945)

Catedràtic emèrit i professor honorari d’His­tòria Contemporània de la Universitat Autò­noma de Barcelona. Forma part de diverses juntes direc­tives i consells consultius (per exemple, de l’As­so­­­cia­­­ció d’Història Social, amb seu a Madrid, i de la Fundació Roca i Galès, de Barcelona); també de consells de redacció de revistes especialitzades (esmentem, desta­cadament, Historia Social, que es publica a València). D’altra banda, i molt en especial, és el secretari del Patronat que regeix la Biblioteca Pública Arús de Barcelona, amb un dels fons documentals i bibliogràfics més valorats d’his­tòria social i política.

La seva obra ha girat entorn de la història contemporània i obrera catalana i espanyola (amb treballs reconeguts sobre l’anarquisme, el socialisme i el sindi­ca­lisme), i la història cultural i política del repu­­bli­canisme, el federalisme i el nacionalisme popular català (El catalanisme i la cultura federal. Història i política del republicanisme popular a Catalunya el segle XIX, 2008). En aquests àmbits, la pràctica de la història comparada ha estat una constant, i també l’interès per la història de la cultura i de les idees, per exemple, com a coeditor, el 1979, de l’Ictineu. Diccionari de les Ciències de la Societat als Països Catalans (segles XVIII-XX), o el 1994-2000, director de la Història de la Cultura Catalana, obra en deu volums. En l’actualitat, dirigeix la recopilació i estudi de l’obra com­pleta de Rossend Arús i Arderiu (1844-1891).